Semnificatiile zilei de 26 august

In 1789 este adoptata Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului, de catre Adunarea Nationala Constituanta, la Versailles, in care erau enuntate cateva drepturi elementare individuale si colective ale tuturor oamenilor.

In 1821 este inaugurata oficial Universitatea din Buenos Aires, Argentina.

In 1826 este inregistrata ultima executie publica prin spanzurare, la Bucuresti, pedeapsa cu moartea fiind desfiintata in iulie 1831.

In 1871 se sarbatoresc 400 de ani de la târnosirea mânastirii Putna, manifestare organizata din initiativa studentilor români de la Viena, in frunte cu Eminescu si Slavici.

In 1955 are loc prima transmisie TV color la NBC a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis.

In 1880 se naste Guillaume Apollinaire, poet francez, precursor al suprarealismului; in 1885, Jules Romains – scriitor francez; in 1910, Maica Tereza – laureata a Premiului Nobel pentru Pace in 1979; in 1947, Nicolae Dobrin – fotbalist român; in 1955, Emil Hurezeanu – poet, eseist si jurnalist român, iar in 1990, Irina Begu – jucatoare româna de tenis.

In 1895 moare Johann Friedrich Miescher, biochimist elvetian; in 1989, Irving Stone – scriitor american, iar in 1998, Frederick Reines – fizician american, laureat Nobel pentru Fizica in 1995.