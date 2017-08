Semnificatiile zilei de 24 august

In anul 79 erupe Vezuviul iar orasele Pompei, Herculaneum si Stabiae sunt acoperite de lava.

In 1960 se inregistreaza cea mai scazuta temperatura de pe Pamânt: -88,3 °C, la Statia Vostok.

In 1968 Franta aprinde prima sa bomba cu hidrogen.

In 1991 Ucraina isi declara independenta fata de Uniunea Sovietica.

In 2006 Uniunea Astronomica Internationala voteaza redefinirea termenului de planeta, retrogradand Pluto la statutul de „planeta pitica” si lasand sistemul solar cu doar 8 planete.

In 2012 extremistul Anders Behring Breivik este gasit vinovat de comiterea atentatelor de la Oslo si Utoeya din iulie 2011, soldate cu 77 de morti, si e condamnat la 21 de ani de inchisoare – pedeapsa maxima – cu posibilitatea de prelungire atat timp cat va fi considerat periculos.

In 1865 se naste Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României in perioada 1914 – 1927; in 1899, Jorge Luis Borges – poet, prozator si eseist argentinian;in 1942, Anna Széles – actrita maghiara din România; in 1947, Paulo Coelho – scriitor brazilian, iar in 1948, Jean-Michel Jarre – muzician francez.

In 1820 moare Ion Budai-Deleanu, scriitor român; in 1868, Costache Negruzzi – prozator, poet si dramaturg român; in 1884, Carol Davila – medic român de origine franceza; in 1928, Aurel Baesu – pictor român, iar in 2006, Cristian Nemescu – regizor si scenarist român.