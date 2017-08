Semnificatiile zilei de 23 august

Astazi este Ziua Internationala a Comemorarii Comertului cu Sclavi si a Abolirii Acestuia, instituita in 1998, de catre UNESCO.

Anterior, UNESCO lanseaza, in 1994, “Slave Route Project”, cu 3 obiective majore: sa contribuie la o mai buna intelegere a cauzelor ce au condus la diverse forme de exploatare, a problemelor si consecintelor practicarii sclaviei in lume; sa evidentieze transformarile globale si interactiunile culturale care au rezultat din acest fenomen; sa contribuie la formarea unei culturi a pacii prin promovarea reflectiei asupra pluralismului cultural si a dialogului intercultural.

Aceasta zi comemorativa este un prilej pentru a aprofunda reflectia asupra consecintelor contemporane ale acestei tragedii, de a atrage atentia asupra tuturor formelor moderne de sclavie si de exploatare, precum rasismul, discriminarea rasiala si intoleranta. Dintre diversele zone in care s-a practicat sclavia, comertul transatlantic cu sclavi este considerat unul dintre cele mai lungi fenomene – patru secole, intre sec. XVI si XIX – care a afectat peste 17 milioane de barbati, femei si copii africani si a avut ca sursa de legitimare intelectuala dezvoltarea unei adevarate ideologii anti-negri, prin celebrul Cod al negrilor (Code noir sau Black Code). Implicand multe regiuni si continente, precum Africa, America, Caraibe, Europa si Oceanul Indian, fenomenul comertului transatlantic este considerat adesea primul sistem de globalizare, dar mai ales “cea mai mare tragedie din istoria umanitatii, in termeni de amploare si durata”, dupa cum descria fenomenul istoricul francez Jean-Michel Deveau.

In 1833 este abolita sclavia in coloniile britanice.

In 1881 incepe sa functioneze Muzeul Stiintific in urbea Braila (in prezent „Muzeul Brailei”) si biblioteca publica, fondata din initiativa privata.

In 1939 Germania Nazista si Uniunea Sovietica semneaza Pactul Ribbentrop-Molotov, care va sta la baza declansarii celui de al Doilea Razboi Mondial.

In 1943 ia sfarsit Batalia de la Kursk, cea mai mare batalie de blindate din toate timpurile

In 1956 este infiintata Biblioteca Centrala de Stat din Bucuresti.

In 1973 Ilie Nastase devine lider mondial al clasamentului ATP, pozitie pastrata timp de 40 saptamani.

In 1991 este marcat inceputul erei internetului de catre Tim Berners-Lee, odata cu deschiderea World Wide Web pentru noi utilizatori.

In 1906 se naste Alexandru Rosca, psiholog român, membru al Academiei Române; in 1924, Paul Everac – dramaturg român; in 1948, Andrei Plesu – filosof, scriitor si eseist român; in 1976, Paul Surugiu (Fuego) – interpret român de muzica, iar in 1986, Andra (Alexandra Irina Mihai) – cantareata româna.

In 1752 moarea Grigore al II-lea Ghica, domn al Tarii Moldovei si al Tarii Romanesti; in 1926, Rudolf Valentino – actor de origine italiana, iar in 1982, Stanford Moore – biochimist american, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1972.