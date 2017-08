Semnificatiile zilei de 22 august

In 1456 Vlad Tepes isi incepe cea de-a doua domnie in Tara Româneasca.

In 1780 nava lui James Cook, “Resolution”, se intoarce in Anglia dupa moartea lui Cook in Hawaii.

In 1864 douasprezece tari europene semneaza “Prima Conventie de la Geneva”, prin care se infiinta Comitetul International al Crucii Rosii.

In 1909 are loc primul miting aviatic international, organizat la Reims, Franta.

In 1969 este dat decretul de infiintare a Academiei de Stiinte Medicale.

In 1989 se descopera primul inel al lui Neptun.

In 1862 se naste Claude Debussy, compozitor, pianist si critic muzical francez; in 1874, Max Scheler – filosof si sociolog german, cu importante ontributii in domeniul fenomenologiei; in 1884, Raymonde de Laroche – prima femeie pilot din lume; in 1917, Alexandru Piru – critic si istoric literar român; in 1957, Steve Davis – jucator englez de snooker; in 1963, Bogdan Teodorescu – scriitor si jurnalist român si Tori Amos – cantareata americana, iar in 1995, Diana Bulimar – gimnasta româna.

In 1883 moare Ivan Sergheevici Turghenev, romancier si dramaturg rus; in 1890, Vasile Alecsandri – poet, dramaturg, folclorist, om politic, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc si al literaturii dramatice; in 1917, Ecaterina Teodoroiu – eroina româna din Primul Razboi Mondial; in 1972, Stefan Procopiu – fizician român; in 1985, Octavian Cotescu – actor român, iar in 2011, Viorica Bucur – critic de film.