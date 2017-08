Cele mai bune antibiotice naturale

Un tratament natural, cu efect antibiotic poate fi o primă măsură în boli respiratorii și digestive, cu atât mai mult că folosirea repetată a antibioticelor crește, în timp, rezistența la acest tip de medicamente.

Oregano

Comparat de cercetători britanici cu aproximativ 20 de antibiotice, s-a dovedit mai eficient. În afecțiuni respiratorii, se pot face inhalații cu ulei de oregano sau se pot lua 5 picături de 3 ori pe zi, în amestec cu miere, cu apă sau ceai, după preferință. Se poate folosi în înțepături de insecte, în afecțiuni ale unghiilor cauzate de ciuperci.

Uleiul de oregano, unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale, stimulează organismul să elimine paraziții, să combată efectele virusurilor, grăbind vindecarea. Aceste efecte sunt datorate unei substanțe antivirale, numită carvacrol.

Cimbru

Faringita şi laringita pot fi calmate tot cu ajutorul uleiului esențial de cimbru. Ia de 3 ori pe zi câte 3 picături de ulei cu miere sau cu apă.

E recomandat în afecțiuni ca viroza, bronșita, sinuzita, în infecții genitale (vulvovaginite, cervicite) sau în infecții bacteriene (herpes vaginal). Luat sub formă de ulei, cimbrul are efect antibiotic și are efect bronhodilatator.

Echinacea

Tinctura de echinacea mărește rezistența organismului în cazul unei infecții bacteriene. Este nevoie să iei câte o linguriță de tinctură amestecată cu 100 ml de apă.

Leacul trebuie luat de 3 ori pe zi, pe stomacul gol, pe perioadă de stare a bolii. Frunzele și rădăcinile de echinacea previn infecțiile, alungă durerile de gât, cresc imunitatea, prin stimularea producerii de limfocite, previn inflamarea mucoaselor în bolile repiratorii.

Ghimbir

Pentru prevenirea fecțiunilor digestive, în caz de intoxicație aliemntară sau dureri abdominale, prepară un ceai de ghimbir. Rade o rădăcină potrivită de ghimbir peste 300 ml de apă clocotită sau pune 3 linguri de pulbere de ghimbir în 250 ml de apă fiartă. Strecoară infuzia și bea-o după ce se răcește.

Sunt necesare 3 căni de ceai pe zi. În stare crudă, ras, ghimbirul are efect antibiotic asupra unor agenți patogeni ca salmonela sau listeria. În călătorii, scade riscul apariției unor afecțiuni digestive.

Sursa: www.clicksanatate.ro