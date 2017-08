Semnificatiile zilei de 21 august

Astazi este Ziua Medicinei Militare. Originile medicinei militare pornesc din 1862 cand domnitorul Alexandru Ioan Cuza semneaza, la 21 august, actul de infiintare a Corpului Ofiterilor Sanitari din Armata si a Directiei Generale a Serviciului Sanitar Român.

Se atesta, astfel, medicina militara ca element specializat pentru asigurarea sanatatii efectivelor militare. România intra, astfel, in randul select al unor tari ca Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Franta, Italia sau Turcia, state cu traditie in medicina militara. Medicii militari români de toate specialitatile au devenit, in timp, personalitati recunoscute de lumea medicala, atat pe plan intern, cat si international.

Inca de la inceputurile ei, medicina militara a beneficiat de profesionalismul si calitatile generalului de divizie medic dr. Carol Davila, director al Scolii de Medicina (intemeietorul invatamantului medico-militar si medical superior din tara noastra), inspector al administratiei centrale sanitare si efor al spitalelor. Meritele lui Davila in punerea bazelor medicinei moderne civile si militare, a serviciului român de ambulante, a invatamantului superior medical, farmaceutic si veterinar din România sunt recunoscute si prin faptul ca unele dintre cele mai importante institutii de sanatate sau invatamant din România ii poarta numele.

In 1897 chimistul german Felix Hoffmann de la Bayer sintetizeaza heroina, element care pana in 1910 este etichetat drept un derivat substituit al morfinei si utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii.

In 1911 pictura “Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci este furata de la Muzeul Luvru din Paris, urmand a fi recuperata dupa doua zile.

In 1955 incepe, la ora 20:00, prima emisiune experimentala de televiziune din România.

In 1965 este proclamata Republica Socialista România in urma adoptarii unei noi Constitutii.

In 1986 eliberarea brusca de dioxid de carbon din Lacul Nyos din Camerun va fi soldata cu mai mult de 1.700 de pierderi de vieti omenesti si mii de animale moarte.

In 1896 se naste Alexandru Pantazi, matematician român; in 1925, Toma Caragiu – actor român de teatru si film; in 1928, Jean Constantin – actor român de teatru si film; in 1941, Ilinca Tomoroveanu – actrita româna de teatru si film, iar in 1986, Usain Bolt – atlet jamaican.

In 1723 moare Dimitrie Cantemir, scriitor, istoric, filosof, om de stiinta umanist si voievod al Moldovei; in 1940, Leon Trotki – revolutionar bolsevic si intelectual marxist rus; in 1991, Eugen Jebeleanu – poet si traducator român, iar in 2016, Marin Moraru – actor român de teatru si film.