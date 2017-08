Horoscopul saptamanii 21-27 august 2017

BERBEC

Dragoste – Se anunta o perioada favorabila pentru cuplurile care vor sa treaca la urmatorul nivel al relatiei. Weekendul aduce activitati recreative in compania persoanei iubite si a unui grup de prieteni.

Bani – Vineri puteti incasa o suma de bani dintr-un parteneriat profesional, cu care puteti achizitiona un sejur in care sa plecati cu persoana iubita.

Munca – Se anunta o saptamana agitata in sfera profesionala si chiar puteti incepe o noua etapa la locul de munca. Este momentul in care puteti aduce ajustari la sarcinile de serviciu.

TAUR

Dragoste – Exista sansa sa incepeti o noua relatie de dragoste, iar cei care deja formeaza un cuplu pot hotari sa devina parinti.

Bani –Vineri puteti primi o suma de bani venita dintr-o colaborare.

Munca – Nativele care au simtit ca fac eforturi pentru a duce la bun sfarsit sarcinile, acum pot simti ca pot rezolva cu mai multa usurinta tot ce au de facut. Urmeaza o perioada in care se pot lega prietenii la locul de munca.

GEMENI

Dragoste – Este indicat sa fiti diplomate si calme in relatia cu membrii familiei si partenerul, pentru a nu isca certuri.

Bani – Saptamana aceasta nu se intrevad sume de bani in conturi, baza fiind banii partenerului sau speculatiile financiare unde puteti avea fler.

Munca – Se anunta o saptamana fara complicatii la locul de munca, asa ca va veti ocupa in principal de familie si de relatia cu persoana iubita.

RAC

Dragoste – Daca sunteti intr-o relatie, saptamana va poate aduce o revelatie in modul cum trebuie sa comunicati cu persoana iubita, iar aspectul va cere sa faceti o schimbare si sa va reviziuiti comportamentul.

Bani – Faceti niste drumuri la inceput de saptamana, mici comisione din care veti primi niste bani.

Munca –Va propuneti sa incepeti niste cursuri de perfectionare, iar comunicarea va juca un rol important in viata dumneavoastra.

LEU

Dragoste – In primele doua zile din saptamana va simtiti in forma si discutati cu persoana iubita despre o plecare in weekend cu prietenii. Daca sunteti singure, puteti intalni un partener la un drum scurt sau la o iesire cu prietenii.

Bani – Ar fi indicat sa incepti sa faceti o reviziuire a cheltuielilor din ultima perioada.

Munca – Este un moment favorabil sa castigati bani dintr-o activitate intelectuala.

FECIOARA

Dragoste – Este un moment bun pentru a reconfigura toate relatiile pe care le aveti, in special relatia cu persoana iubita. Saptamana aceasat este posibil sa incepeti sa va spuneti nemultumirile acumulate. Atentie sa nu stricati relatiile!

Bani – De la jumatatea saptamanii se simte o imbunatatire a finantelor.

Munca – In weekend puteti primi o propunere de colaborare pe care nu o puteti refuza, insa studiati termenii contractului deoarece aveti niste suspiciuni in legatura cu beneficiile financiare.

BALANTA

Dragoste– Puteti incepe o relatie pe care sa o tineti in secret in urmatoarea perioada.

Bani– Saptamana aceasta cautati solutii financiare la proiectele in care vreti sa va implicati. Joi aveti toate sansele sa gasiti o solutie.

Munca– Primele doua zile din saptamana, discutati despre proiectele in care doriti sa va implicati si pe care le puneti la cale in urmatoarea perioada.

SCORPION

Dragoste– Saptamana aceasta este posibil sa aflati secrete legate de o persoana pe care o curtati si in care nu mai aveti incredere de ceva timp.

Bani – Speculatiile financiare de saptamana aceasta sunt favorabile, iar in weekend culegeti roadele acestora.

Munca – Este momentul deschiderii unei etape pentru a va implini dorintele din sfera profesionala.

SAGETATOR

Dragoste –Daca sunteti singure, se anunta o perioada in care veti relationa mai mult cu prietenii si de ce nu, poate va gasiti si jumatatea.

Bani – Tot ceea ce veti pune la cale saptamana aceasta din punct de vedere al noilor proiecte, se va vedea in conturile voastre peste doua saptamani.

Munca –Se anunta deschiderea unei etape importante in viata voastra, cand sefii va apreciaza si veti afla o veste importanta, favorabila carierei.

CAPRICORN

Dragoste– Daca plecati intr-o calatorie in strainatate in urmatoarea perioada sau daca iesiti mai mult la evenimente, puteti avea surprize placute din partea unor persoane pe care le veti cunoaste si cu care puteti incepe o aventura.

Bani – Luni sau marti primiti o suma de bani de la o ruda aflata in strainatate sau care locuieste in alt oras.

Munca– Se anunta o anunta o perioada bogata in delegatii la locul de munca. Aspectul sustine si inceperea unor cursuri de perfectionare, care va pot ajuta in sfera profesionala.

VARSATOR

Dragoste –Tensiunile din relatie se rezolva daca alegeti sa petreceti mai mult timp cu persoana iubita, pe care ati neglijat-o in ultima perioada.

Bani – Saptamana aceasta sunteti nevoite sa puneti la punct detalii legate de cheltuielile pe care le aveti in gospodarie pentru a evita niste dispute pe viitor.

Munca- Evenimentele ce vor avea loc pot aduce rasturnari de situatie la locul de munca si in sfera profesioanala.

PESTI

Dragoste– Este momentul sa luati o hotarare in privinta relatiei pe care o aveti. Luati in considerare si trecerea la un alt nivel al relatiei. Daca sunteti singure este un prilej bun pentru o intalnire cu o persoana, care sa devina in scurt timp partenerul vostru.

Bani – In weekend mergeti la cumparaturi si la o iesire in oras, iar notele de plata si produsele achiziotionate vor fi achitate de catre partener.

Munca– Puteti discuta, organiza si pune bazele unui contract pe termen lung. Nu despicati firul in patru cum aveti tendinta si colaborati cu aspectele care vin spre voi!