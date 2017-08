Semnificatiile zilei de 19 august

In 1316 Regele Carol Robert de Anjou acorda Clujului statutul de oras si-l scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia.

In 1943 este semnat acordul de la Quebec, dintre SUA si Marea Britanie, privind realizarea bombei nucleare.

In 1954 Congresul american voteaza legea Humphrey-Buler privind controlul activitatii comuniste si este interzis Partidul Comunist American.

In 1960 URSS lanseaza Sputnik 5 avand la bord cateii Belka si Strelka, 40 de soareci, 2 sobolani si o varietate de plante, echipaj care, la intoarcerea pe Pamânt de a doua zi, era perfect sanatos.

In 1979 este inventat CD-ul, revolutia tehnologica producandu-se intr-o periferie a orasului Hanovra din Germania.

In 1989 este marcat sfarsitul RDG-ului, la picnicul Pan-European de langa Sopron, cand, cu ajutorul maghiar, peste 600 de cetateni est germani fug in Occident.

In 2004 are loc lansarea la bursa a companiei multinationale Google.

In 1646 se naste John Flamsteed, astronom englez, organizator al Observatorului Greenwich; in 1828, Ioan Ratiu – politician român, unul din intemeietorii Partidului National Român din Transilvania; in 1871, Orville Wright – constructor de avioane si pilot american; in 1881, George Enescu – compozitor, violonist, pedagog, pianist si dirijor român; in 1883, Coco Chanel – designer de moda francez, fondatoarea Casei Chanel; in 1935, Dumitru Radu Popescu – prozator, dramaturg, scenarist de film si academician român; in 1946, Bill Clinton – al 42-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, iar in 1969, Matthew Perry – actor american.

In 1662 moare Blaise Pascal, matematician, fizician si filosof francez; in 1891, Theodor Aman – pictor român, membru al Academiei Române; in 1999, Mircea Santimbreanu – scriitor, publicist, scenarist si producator român de film; in 2014, Dinu Patriciu – politician si om de afaceri român, iar in 2016, Adrian Enescu – muzician si compozitor român, in special de muzica de film.