Semnificatiile zilei de 16 august

In 1809 este fondata Universitatea Humboldt din Berlin, din initiativa lui Wilhelm von Humboldt.

In 1896 se declanseaza Goana dupa Aur din Klondike, dupa ce a fost descoperit aur langa Dawson City, Yukon, Canada.

In 1925 are loc premiera filmului „Goana dupa aur”, al 72-lea film al lui Charlie Chaplin.

In 1940 incep tratativele româno-maghiare de la Turnu Severin, soldate cu un esec previzibil care a dus la Dictatul de la Viena din 30 august 1940.

In 1954 iese de sub tipar primul numar al revistei “Sports Illustrated”.

In 2004 sunt descoperite 2 luni ale lui Saturn de catre sonda Cassini-Huygens.

In 1645 se naste Jean de La Bruyère, scriitor francez; in 1821, Arthur Cayley – matematician britanic, creator al calculului matriceal; in 1823, Alexandru Hurmuzaki – publicist si om politic, membru fondator al Societatii Academice Române; in 1942, Florin Bogardo – compozitor român; in 1954, James Cameron – regizor de film american; in 1958, Madonna – interpreta americana de muzica pop; in 1980, Vanessa Carlton – cantareata-pop si pianista americana, iar in 1982, Cam Gigandet – actor american.

In 1888 moare John Pemberton, farmacist american, inventatorul bauturii Coca-Cola, initial folosita ca medicament; in 1949, Margaret Mitchell – jurnalista si scriitoare americana; in 1956, Theodor Pallady – pictor român; in 1977, Elvis Presley – regele rock-ului; in 2008, Elena Leusteanu – gimnastă româna, iar in 2014, Peter Scholl-Latour – jurnalist germano-francez si scriitor.