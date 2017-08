Hipertensiunea arteriala – simptome, diagnostic şi lucruri esenţiale de ştiut

Hipertensiunea arteriala reprezinta cresterea persistenta a valorilor tensiunii arteriale sistolice peste 140 mm Hg si/ sau a celei diastolice peste 90 mm Hg.

Dr. Mariana Floria, medic primar medicina interna, specialist cardiologie, de la Clinica Medicover Iasi ne spune ce este esential de retinut in cazul hipertensiunii arteriale.

In peste 95% din cazuri nu se identifica o cauza pentru cresterea valorilor tensiunii arteriale, hipertensiunea fiind numita esentiala. In restul cazurilor este secundara unor afectiuni cardiace, endocrinologice sau renale; ea poate fi tratata si implicit pacientul se va vindeca.

Simptomele si diagnosticul de hipertensiune arteriala

Cel mai frecvent hipertensiunea arteriala este asimptomatica. Uneori poate aparea durerea de cap (sau dupa cap – cefaleea occipitala), senzatia de urechi infundate sau de zgomote in urechi, sangerarea nazala sau mai grav, greturi si varsaturi (in caz de aparitie a unei complicatii numita encefalopatie hipertensiva).

Diagnosticul se pune prin monitorizarea valorilor tensionale crescute pe parcursul a cel putin 2-3 vizite la interval de 2-3 saptamani sau de la primul consult, daca valorile sunt sever crescute.

Masurarea valorilor tensionale se face de catre personalul medical, de catre pacient la domiciliu sau automat, pe o perioada de 24 de ore, prin intermediul unor dispozitive de tip ABPM.

Se recomanda la pacientii cu diagnostic incert de hipertensiune arteriala, la pacientii cu asa zisa „hipertensiune de halat alb”, pentru a evidentia valorile tensionale crescute noaptea (pacienti cu profil „non-dipper”) sau a verifica eficacitatea tratamentului antihipertensiv.

Pacientii nou diagnosticati trebuie sa efectueze un bilant in care intra obligatoriu probe de sange si urina, radiografie de torace, electrocardiograma si ecocardiografia. Se recomanda automonitorizarea valorilor tensiunii arteriale de catre pacient cu ajutorul unui tensiometru electronic. Tensiometrul electronic este preferabil sa fie cu manseta (si nu de tip bratara).

Un rol esential in prevenirea si ulterior in terapia hipertensiunii arteriale il are consumul de sare. In Romania, consumul zilnic de sare este de 2-3 ori mai mare (10-12 g/zi) decat cel permis (4-6 g/zi). Pacientii cu hipertensiune arteriala trebuie sa aiba un regim hiposodat (aproximativ 2-3 g/zi).

Atentie! Ce trebuie sa stiti in caz de hipertensiune arteriala:

1. Consumul in exces al alcoolului poate duce la cresteri acute ale valorilor tensiunii arteriale si la accident vascular cerebral hemoragic.

2. Hipertensiunea arteriala nu se vindeca; tratamentul se va efectua toata viata deoarece valorile tensionale se mentin normale doar pe durata terapiei.

3. Unele medicamente antihipertensive au o durata de actiune mai lunga si o remanenta crescuta, de aceea, efectul acestora poate persista 24 sau chiar 48 de ore dupa intreruperea terapiei, ducand la o falsa impresie ca pacientul s-a vindecat.

4. Este necesara o buna hidratare pentru ca medicamentele antihipertensive administrate sa se elimine si sa nu aiba efecte secundare serioase (mai ales renale).

5. In perioada de vara valorile tensionale scad mai mult, in lipsa unei hidratari corecte, datorita pierderilor de apa prin transpiratie.

6. In perioada de iarna valorile tensionale cresc mai mult datorita consumului de alimente conservate cu sare sau a frigului (vasoconstrictie).

7. Nu se recomanda inlocuirea sarii de bucatarie cu sarea de potasiu deoarece poate duce la tulburari cardiace grave prin aportul crescut de potasiu.

