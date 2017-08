Semnificatiile zilei de 14 august

In 1826 o comisie a Academiei verifica metoda descrisa de Jerome Balard pentru obtinerea unui nou element – bromul – in urma careia rezultatele se confirma.

In 1893 este eliberat primul permis de conducere auto din lume, in Franta.

In 1914 mina de diamante The Big Hole de la Kimberley, Africa de Sud, este inchisa, mina din care au fost excavate, incepand din 1871, 22,5 milioane de tone de pamant si s-au obtinut 2.722 kg de diamante.

In 1980 muncitorii de la Santierele Navale din Gdańsk, condusi de Lech Wałęsa, declanseaza grevele impotriva guvernului comunist, infiintand sindicatul liber Solidaritatea.

In 1994 teroristul international Ilich Ramírez Sánchez, cunoscut sub numele de Carlos, este arestat in Sudan si extradat in Franta.

In 2003 o pana de curent paralizeaza nord-estul Statelor Unite si parti ale Canadei, ocazie cand peste 50 de milioane de oameni raman fara electricitate.

In 1714 se naste Claude Joseph Vernet, pictor francez; in 1867, John Galsworthy – scriitor britanic, laureat Nobel pentru Literatura in 1932; in 1945, Steve Martin – actor american de comedie; in 1959, Magic Johnson – jucator american de basket; in 1960, Sarah Brightman – cantareata de opera si actrita britanica; in 1966, Halle Berry – model si actrita americana; in 1983, Mila Kunis – actrita americana, iar in 1985, Christian Gentner – fotbalist german.

In 1941 moare Paul Sabatier, chimist francez, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1912; in 1958, Frédéric Joliot-Curie – fizician francez, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1935; in 1972, Jules Romains – poet, prozator si dramaturg francez; in 1984, Vasile Lovinescu – eseist, dramaturg, critic literar si filosof esoteric român, elev al filosofului francez René Guénon, iar in 1996, Sergiu Celibidache – dirijor si compozitor roman, membru de onoare al Academiei Române.