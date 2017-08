Horoscopul saptamanii 14 – 20 august 2017

BERBEC

Dragoste- Au loc cateva schimbari la acest capitol, care te pun pe ganduri si te fac sa iti doresti sa petreci ceva timp de una singura. Ceea ce nu este rau deloc.

Bani- Banii nu sunt o problema pentru tine, in aceasta perioada, asa ca nu iti ramane decat sa te rasfesti si sa te bucuri de vara, atat cat mai dureaza ea.

Munca- La locul de munca exista cateva discutii care te fac sa iei in considerare schimbari majore. Gandeste-te bine inainte!

TAUR

Dragoste – Nimic nu este mai frumos decat sa simti fluturasi in stomac, asa ca daca ai norocul ca asta sa se intample, bucura-te de asta cat de multi poti!

Bani- Incearca sa mai pastrezi cate ceva din economiile pe care le-ai strans. In curand vei avea ocazia sa te bucuri de ele pe deplin.

Munca- Locul de munca te ajuta sa iti iei gandurile de la micile probleme din viata personala si poate tocmai de aceea te duci cu placere la el, zilnic.

GEMENI

Dragoste – Exista o discutie mai veche cu partenerul de viata, care te nelinisteste si te face sa ai mari dileme in ceea ce va priveste. Vestea buna este ca saptamana aceasta sunt sanse mari sa depasiti acest hop.

Bani- Uita de modificarile pe care vrei sa le faci in locuinta sau de orice fel de investitie majora, nu este deloc o perioada favorabile pentru asa ceva, pentru tine.

Munca- Nu este o idee buna deloc sa te inchizi in munca pe care o faci, iar acum ai aceasta tendinta, Incearca sa te relaxezi mai mult, dupa ce programul de lucru se incheie.

RAC

Dragoste – La capitolul amoros au loc unele mici neintelegeri, insa nimic serios. Daca veti sti sa luati lucrurile cu calm veti reusi chiar sa va amuzati impreuna de situatiile neplacute.

Bani- Se anunta o saptamana buna din punct de vedere financiar. Incearca insa sa nu te avanti la cumparaturi prea multe si sa fachi cheltuieli chibzuite.

Munca- Ai o saptamana extrem de plina de proiecte si asta te poate obosi peste masura. Ai grija sa nu uiti si de sanatate in timp ce te ocupi de serviciu, pentru ca problemele de acest gen vor fi mai greu de reparat.

LEU

Dragoste – Leii sunt cunoscuti ca fiind foarte pasionali, insa uneori e indicat sa ia totul mai cu calm. Unele persoane se pot speria usor de energia ta si pot bate in retragere.

Bani- O multime de lucruri si de oportunitati iti fac cu ochiul si te indeamna sa scoti din buzunar sume semnificative de bani. Cat timp nu exagerezi, totul va fi foarte bine in continuare, pentru tine.

Munca- Fie esti in vacanta, fie de pregatesti de una, pentru ca este foarte clar ca nu ai deloc starea necesara pentru a munci.

FECIOARA

Dragoste – Este plin de inimioare si ganduri bune in jurul tau si pari cea mai fericita nativa, din punct de vedere amoros. Ce poate fi mai frumos decat o vara in care tu si iubitul sa bucurati din plin unul de celalalt.

Bani- Nu ti-a suras norocul la bani niciodata, in mod special, dar parca nici nu le simti lipsa. Esti multumita cu ceea ce ai acum si nu simti nevoia sa faci mai multe decat iti permite starea ta financiara.

Munca- Tot felul de discutii in contradictoriu au loc in mediul in care lucrezi si asta te face sa iti pierzi increderea in viitorul tau lan jobul actual. Incearca insa sa iti acorzi incredere.

BALANTA

Dragoste – Nu ai deloc starea necesara sa cunosti oameni noi si cu atat mai putin sa legi relatii. Balantele singure au sanse mari sa ramane singure inca o perioada buan de timp, in vreme ce pentru celelalte nu se schimba nimic in relatiile actuale.

Bani- Profita de timpul liber pe care il ai si bucura-te de o vacanta sau de iesiri in oras cu prietenii. Poti fi linistita, banii nu vor reprezenta un impediment in perioada urmatoare.

Munca- Cu putina atentie vei reusi sa impresionezi un superior si sa atragi atentia asupra ta intr-un mod favorabil. Era si timpul ca asta sa se intample.

SCORPION

Dragoste – Exista unele lucruri care ua ramas nespuse intre tine si un partener din trecut, iar asta te nelinisteste. Daca simti ca nu ai incheiat o relatie asa cum trebuia, incearca sa rezolvi asta inainte sa devina o problema.

Bani- Munca depusa in ultima perioada pare sa isi faca simtita prezenta si altfel decat prin oboseala. O suma de bani rasplatitoare isi poate face aparitia.

Munca- Ai parte de o zi agitata, in care ai foarte multa treaba de facut. Din fericire, iti face placere sa te ocupi de micile probleme care se ivesc la locul de munca, pentru ca iti ofera si satisfactii materiale.

SAGETATOR

Dragoste – Ai facut niste greseli fundamentale, iar acum este randul tau sa indrepti situatia. Incearca sa le arati persoanelor importante ca si tu regreti micile greseli si ca esti capabila sa iti ceri iertare.

Bani- Daca nu intreaga saptamana, macar o zi de cumparaturi isi face aparitie in aceasta perioada. Inca una plina, in care iti oferi tot timpul tie si dorintelor tale. Ce poate fi mai potrivit unei fete?

Munca- Te stresezi prea mult din cauza unui proiect de la job care pare sa nu mai aiba sfarsit. Daca nu iti canalizezi energia in asa fel incat sa te ocupi si de tine, te poti trezi intr-o stare de maxima extenuare, cat de curand.

CAPRICORN

Dragoste – Vesti bune la capitolul dragoste! Daca vei privi in jurul tau vei observa ca cineva interesant nu isi mai ia ochii de la tine. Este insa posibil sa fie nevoie ca tu sa faci primul pas, ceea ce iti si recomandam.

Bani- Esti pusa pe fapte mari si nu vrei deloc sa te abati de la drumul tau. Stii foarte bine ca esti o persoana chibzuita si nu vei depasi planul financiar pe care ti l-ai facut, nici macar cu un leu.

Munca- Este clar ca ceva te supara in mod constant, la locul de munca, pentru ca nu ai deloc tragere de inima sa mai mergi la serviciu. Incearca sa nu iti neglijezi prea tare responsabilitatile.

VARSATOR

Dragoste – Esti dornica sa cunosti persoane noi si sa legi prietenii sau mai mult de atat.Tocmai de aceea petreci mult timp ocupandu-te de tine, inainte de a iesi undeva, in dorinta de a impresiona un posibil iubit de la prima vedere.

Bani- Nu ai avut vreodata probleme serioase la acest capitol si ele nu vor incepe acum, cu siguranta. Nu ar strica deloc sa si pui ceva la pusculita, pentru ca se anunta si perioade mai grele pentru tine.

Munca- Ai inceput un nou job si esti pusa pe fapte mari, insa trebuie sa iti acorzi timp de acomodare atat tie cat si colegilor noi, inainte de a deveni prea expansiva.

PESTI

Dragoste – Nu esti foarte sigura ce anume te deranjeaza la partenerul de viata, insa uneori vrei doar sa fii singura. Nu este ceva rau, cu totii avem nevoie de asta, dar incearca sa nu iti ranesti iubitul cu o atitudine nepotrivita.

Bani- Primesti o veste importanta, care tine foarte mult de aspectul financiar. Nu este clar daca schimbarile vor avea loc in viitorul foarte apropiat, insa promisiunea unui venit mai mare te bucura.

Munca- Poate fi doar vara de vina sau pur si simplu nu mai ai deloc chef de munca si de dezbateri. Desi iti duci la capat responsabilitatile, ceva s-a schimbat in determinarea ta de a face lucrurile mai bine decat ti se cere.