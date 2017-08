Semnificatiile zilei de 11 august

In 106 este datata constituirea provinciei romane imperiale Dacia, conform unei diplome militare romane, descoperite la Porolissum.

In 1934 sunt inchisi primii prizonieri federali la Alcatraz, SUA.

In 1999 are loc ultima eclipsa totala de Soare din secolul XX vizibila in România, zona de maximum fiind la ora 14:07, ora locala, Bucurestiul fiind singura capitala europeana situata pe linia centrala a benzii de totalitate.

In 2003 NATO preia controlul asupra unitaților militare afgane.

In 1900 se naste Stefan Lupascu (Lupasco), filosof român de limba franceza; in 1930, Teodor Mazilu – dramaturg si prozator român; in 1932, Ioan Manzatu – fizician si scriitor român; in 1949, Veta Biris – interpreta româna de folclor, iar in 1983, Chris Hemsworth – actor australian.

In 1456 moare Iancu de Hunedoara, ban al Severinului, voievod al Transilvaniei si guvernator al Ungariei; in 1494, Hans Memling – pictor flamand; in 1961, Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Dan Barbilian) – poet si matematician român, iar in 2014, Robin Williams – actor si comedian american.