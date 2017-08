Ce plante medicinale culegem in august si cum le depozitam

Lunile fierbinti de vara sunt cele in care sunt numai bune de cules cele mai multe plante medicinale, care pot fi pastrate pentru iarna pentru diverse ceaiuri si alte fierturi.

Daca doriti sa va ingrijiti in mod natural cu astfel de preparate, informati-va temeinic inainte privind proprietatile fiecarei plante, pentru ca un ceai baut fara a ii cunoaste efectele va poate face mai mult rau decat bine. Daca sunteti siguri ca anumite plante va pot ajuta organismul, trebuie sa respectati cateva reguli simple, atunci cand le recoltati. Iata ce plante medicinale culegem in august si cum sa le depozitam corespunzator.

Pentru a culege plante de buna calitate, cu un continut mare de principii active trebuie sa aveti in vedere momentul recoltarii. Culegerea frunzelor, florilor si a partilor aeriene in general, se face pe vreme insorita si fara umiditate, pana in ora pranzului sau mai pe seara. Fructele si semintele se culeg de obicei pe timp racoros, dimineata devreme sau seara tarziu.

Luna aceasta culegem o multime de plante medicinale, dintre care cele mai cunoscute ar fi:

afin (frunze si fructe)

anason (fructe)

anghinare (frunze)

busuioc (toata partea aeriana – H)

catina (fructe)

chimen (fructe)

cicoare (H)

cimbru si cimbrisor (H)

coacaz (H)

coada soricelului (H)

coriandru (fructe)

crusin (scoarta)

fenicul (fructe)

galbenele (flori)

maces (fructe)

menta (H)

mur (frunze)

pelin (H)

roinita (frunze)

sulfina (H)

sunatoarea (H)

urzica (H)

Cum uscam si depozitam plantele medicinale

Uscarea plantelor medicinale se face imediat dupa recoltare si pentru aceasta sunt potrivite spatii aerisite si curate.

Evitati aparitia de mucegaiuri sau diferiti alti contaminanti prin asezarea plantelor in straturi subtiri pe panza, nu pe material plastic. Dupa uscare, ele se pastreaza in saculeti de panza sau pungi de hartie.

Depozitarea plantelor se face in incaperi racoroase, uscate, ferite de razele soarelui. Este bine ca pe fiecare saculet sau punga de hartie sa scrieti tipul plantei si anul recoltarii.

