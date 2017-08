Semnificatiile zilei de 9 august

In 1173 incepe constructia unei clopotnite care avea sa devina Turnul inclinat din Pisa.

In 1483 Capela Sixtina din Roma este deschisa oficial, cu celebrarea unei Liturghii.

In 1942 liderul indian Mahatma Gandhi este arestat in Bombay de fortele britanice.

In 1945 orasul japonez Nagasaki este devastat de o bomba atomica, Fat Man, aruncata din Bockscar B-29, omorand peste 39.000 de persoane.

In 1999 incepe “Era Putin” odata cu numirea noului prim – ministru, de catre presedintele rus Boris Elțîn, in persoana lui Vladimir Vladimirovici Putin – fostul sef al Serviciului Federal de Securitate.

In 1896 se naste Jean Piaget, filosof, sociolog si epistemolog elvetian; in 1939, Romano Prodi – politician italian; in 1957, Melanie Griffith – actrita americana; in 1963, Whitney Houston – interpreta americana de muzica; in 1964, Dumitru Stangaciu – fotbalist român, iar in 1968, Gillian Anderson – actrita americana.

In anul 117 moare Traian, imparat roman; in 1601, Mihai Viteazul – domnitor al celor trei provincii românesti; in 1969, Sharon Tate – actrita americana, sotia regizorului Roman Polanski; in 1991, Cella Delavrancea – prozatoare, fiica lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, iar in 2008, Mahmoud Darwish – poet si prozator palestinian, poetul-simbol al Palestinei arabe.