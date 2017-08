Semnificatiile zilei de 8 august

Astazi este Ziua Internationala a Pisicii, marcata in 2002. Sarbatoarea este initiata de Fondul International pentru Bunastarea Animalelor (IFAW) si alte grupuri pentru drepturile animalelor si este considerata o oportunitate de a celebra legatura dintre om si pisica – cel mai popular animal de companie din lume.

Pisicile traiesc alaturi de oameni de peste 9.500 de ani, iar in prezent se estimeaza ca vietuiesc, la nivel mondial, mai mult de 500 de milioane de exemplare. O statistica a ultimilor 10 ani inregistreaza 43 de milioane de pisici in Europa de Vest, 33 de milioane in Europa de Est, 7 milioane de pisici in Japonia, 3 milioane in Australia si peste 82 de milioane de pisici in SUA. In Egiptul Antic, pisica era divinizata, exportul de pisici fiind strict interzis, iar uciderea unei feline fiind pedepsita cu moartea. Pisicile erau mumificate dupa moarte si ingropate in gropi sacre, deseori cu provizii de soareci mumificati. La moartea pisicii se tinea doliu, toata familia isi radea sprancenele si plangea. In mitologia egipteana se considera ca pisica avea o influenta directa asupra casatoriei sau sanatatii. In Evul Mediu, insa, pisicile erau asociate vrajitoarelor si diavolului, acestea fiind haituite si exterminate.

In 1826 Mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi, hotaraste ridicarea Catedralei mitropolitane de la Iasi, unde, din 1889, se afla racla cu moastele Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

In 1876 Thomas Edison primeste brevet pentru șapirograf – o presa pentru tiparire.

In 1900 are loc prima editie a „Cupei Davis”.

In 1963 România semneaza „Tratatul privind incetarea experientelor nucleare in atmosfera, in spatiul cosmic si sub apa”, incheiat la 5 august intre SUA, Marea Britanie si URSS.

In 1967 ia fiinta Asociatia Natiunilor din Asia de Sud Est (ASEAN).

In 1996 iese de sub tipar primul numar al revistei Dosarele istoriei.

In 1900 se naste Victor Young, compozitor, violonist si dirijor american; in 1907, Gheorghe Cartianu – inginer si inventator român; in 1937, Dustin Hoffman – actor american; in 1964, Dumitru Stângaciu – fotbalist si antrenor român; in 1968, Florin Prunea – fotbalist si antrenor român, iar in 1981, Roger Federer – jucator de tenis elvetian.

In 1982 moare Boris Caragea, sculptor român, membru corespondent al Academiei Române; in 2005, Barbara Bel Geddes – actrita americana; in 2010, Patricia Neal – actrita americana, iar in 2014, Aurel Cioranu – actor român.