Cui nu-i place senzatia unui prosop nou, pufos? Insa aceasta nu dureaza prea mult, pentru ca, numai dupa cateva spalari, textura prosopului se schimba foarte mult. Acesta devine aspru si nu mai poate fi readus la starea initiala. Totusi, in hoteluri gasim mereu prosoape si halate moi, desi acolo acestea suporta cel mai des spalari. Iata cum speli prosoapele ca sa le mentii moi si la tine acasa.

Redu doza de detergent

Fibrele prosoapelor se intaresc pentru ca in ele se acumuleaza reziduuri de detergent dupa fiecare spalare. Asa ca redu doza de detergent pentru ca masina de spalat sa le limpezeasca mai usor.

Temperatura apei

Spalati prosoapele la 40 de grade si cu un detergent enzimatic. Acesta este special conceput pentru indepartarea urmelor de secretii corporale care se depun in prosop si ii afecteaza textura.

Renunta la balsam

Balsamurile de rufe contin silicon, care face ca prosoapele sa nu mai absoarba apa la fel de bine. In acest fel nici nu se vor curata foarte bine. Pentru a inmuia tesatura, folositi in schimb o cana de otet alb la spalare cam o data la 6 sapatamani. Spalati prosoapele normal si apoi refaceti ciclul folosind otet in loc de detergent. Sau adaugati otetul atunci cand le limpeziti. Acesta elimina orice urma de detergent, face ca prosoapele sa absoarba din nou la fel de bine apa si le reda textura moale si placuta.

Bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul de sodiu inmoaie fibrele si curata foarte bine, facand prosoapele mai moi. Amestecati o jumatate de cana de bicarbonat de sodiu cu cantitatea de detergent pe care o folositi si spalati-va prosoapele cu acest amestec. In plus, bicarbonatul de sodiu se va dovedi foarte eficace in a scoate mirosurile neplacute din prosoapele care nu au fost puse la uscat imediat.

