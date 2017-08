Semnificatiile zilei de 4 august

In 1693 monahul Dom Pérignon inventeaza sampania, bautura ce a primit acest nume de la regiunea Champagne din nordul Frantei.

In 1789 Franta aboleste sistemul feudal.

In 1984 Republicii Volta Superioara ii este schimbat numele, de catre presedintele Thomas Sankara, in Burkina Faso.

In 2005 incepe prima conferinta internationala Wikipedia la Frankfurt, Germania.

In 2007 NASA lanseaza sonda Phoenix Mars Lander, care ulterior va gasi dovezi ale existentei apei pe planeta Marte.

In 1792 se naste Percy Bysshe Shelley, poet englez; in 1857, Augustin Bunea – istoric si teolog român, membru al Academiei Române; in 1900, Vasile Pavelcu – psiholog român, membru al Academiei Române; in 1901, Louis Armstrong – muzician american; in 1948, Cezara Dafinescu – actrita româna, iar in 1961, Barack Obama – politician american, al 44-lea presedinte al SUA, laureat Nobel pentru Pace in 2009.

In 1875 moare Hans Christian Andersen, scriitor danez; in 1953, Francisc Sirato – pictor si grafician român; in 1959, Nicolae Darascu, pictor român, iar in 2003, Valentina Cretoiu – soprana româna.