Semnificatiile zilei de 2 august

In 1776 este semnata Declaratia de Independenta a Statelor Unite ale Americii.

In 1929 ia fiinta Regia Autonoma a Porturilor si Cailor de Comunicatie pe Apa (PCA).

In 1932 fizicianul american Carl D. Anderson descopera pozitronul pentru care va primi Premiul Nobel.

In 1939 Albert Einstein si Leo Szilárd scriu o scrisoare presedintelui Franklin D. Roosevelt, indemnandu-l sa inceapa proiectul Manhattan pentru a dezvolta o arma nucleara.

In 1953 este fondat Stadionul National din Bucuresti.

In 1969 are loc vizita lui Richard Nixon in România, fiind primul presedinte american la Bucuresti.

In 1990 se declanseaza Razboiul din Golf, odata cu invadarea Kuweitului de catre Irak.

In 1831 se naste Gheorghe Burada, dirijor si profesor român; in 1834, Frédéric Auguste Bartholdi – sculptor francez, autorul Statuii Libertatii; in 1891, Mihail Jora – compozitor, dirijor, pianist român; in 1923, Simon Peres – politician israelian, al 9-lea presedinte al Israel; in 1932, Peter O’Toole, actor britanic; in 1943, Stere Gulea – regizor si scenarist român; in 1948, Cornel Dinu – fotbalist si antrenor român; in 1951, Marcel Iures – actor român de teatru si film, iar in 1981, Vlad Mirita, tenor român.

In 1827 moare William Blake, pictor si tipograf englez; in 1921, Enrico Caruso – tenor italian; in 1976, Fritz Lang – regizor american, iar in 2008, Radu Grigorovici – fizician român, fondatorul scolii românesti de cercetare in domeniul fizicii semiconductorilor amorfi.