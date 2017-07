Semnificatiile zilei de 31 iulie

In 1431 este atestat documentar orasul Piatra Neamt.

In 1498 Cristofor Columb descopera insula Trinidad, in timpul celei de-a treia calatorie a sa.

In 1944 scriitorul si aviatorul Antoine de Saint-Exupéry se lanseaza intr-un zbor de recunoastere deasupra Marii Mediterane, zi in care avionul sau este doborat, iar scriitorul este considerat disparut.

In 1954 are loc prima ascensiune pe varful K2, de catre o expeditie italiana condusa de Ardito Desio.

In 1957 intra in functiune primul reactor atomic românesc.

In 1976 NASA publica faimoasa fotografie “Fata de pe Marte”, facuta de Viking 1.

In 1803 se naste John Ericsson, inventator american de origine suedeza; in 1914, Louis de Funès – actor francez de teatru si film; in 1919, Maurice Boitel – pictor francez; in 1939, Nicu Constantin – actor român de teatru si film; in 1944, Geraldine Chaplin – actrita americana, fiica lui Charlie Chaplin; in 1949, Mircea Baniciu – compozitor si interpret român de muzica usoara, iar in 1962, Wesley Snipes – actor american.

In 1784 moare Denis Diderot, filosof francez; in 1886, Franz Liszt – pianist de origine maghiara, iar in 2013, Michael Ansara – actor siriano-american.