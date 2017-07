Horoscopul saptamanii 31 iulie – 6 august 2017

BERBEC

Dragoste – S-ar putea sa intalniti o persoana cu adevarat deosebita, ceea ce inseamna ca urmeaza o perioada in care va veti simti impliniti din punct de vedere sentimental.

Bani – Chiar daca sunteti de parere ca unele dintre cumparaturile pe care aveti de gand sa le faceti sunt nu numai utile, ci chiar indispensabile, ganditi-va bine si la saptamanile care vor urma si cu ce bani mai ramaneti. Asteptati cateva zile inainte de a face investitii serioase.

Munca – Este o perioada mai curand agitata pe plan profesional. Nativii din prima decada vor avea parte de reusite importante, in timp ce nativii din a treia decada se vor bucura de atentia si aprecierea sefilor.

TAUR

Dragoste – Saptamana aceasta va aduce putina lumina in problemele voastre comune. Aceste mici probleme nu ameninta stabilitatea cuplului vostru, insa va pot strica armonia din relatie. Acceptati sa discutati calm si oferiti-i si celuilalt sansa de a-si exprima punctul de vedere. S-ar putea ca in aceasta saptamana sa aveti parte de o schimbare semnificativa in viata amoroasa.

Bani – Veti cunoate o dezvolatare a afacerilor voastre, asa ca o sa aveti o situatie financiara mai stabila. Puteti conta pe reusita, atat timp cat veti sti sa faceti sacrificiile necesare.

Munca – Climatul astral face ca unele dintre cele mai dragi proiecte ale voastre sa prinda contur. Nu trebuie totusi sa mergeti inainte manat numai de idei abstracte. In orice caz, veti avea satisfactii de pe urma muncii voastre.

GEMENI



Dragoste – Nativi dina ceasta zodie trec printr-o perioada minunata din punct de vedere sentimental. Stabilitatea din cuplul lor li se va parea, in aceasta perioada, un lucru de mare pret. Totusi, Gemenii nu trebuie sa uite ca echilibrul intr-un cuplu nu e ceva ce se contruieste intr-o zi, ci necesita intelegere si determinare.

Bani – Treceti printr-o perioada buna si ar trebuie sa trageti foloasele in viitor, deci incercati sa faceti investitii inteligente si, daca nu stiti care sunt acestea, incercati sa nu cheltuiti fara cap.

Munca – Initiativele din viata voastra profesionala vor fi bine primite si asta va da oportunitatea de a stabili noi contacte care ar putea sa va fie de ajutor pe viitor. Veti fi sustinuti si incurajati in demersurile voastre, mai ales daca sunteti seriosi si bine pregatiti.

RAC

Dragoste – Daca sunteti in cautarea unei relatii serioase, acum este perioada in care puteti intalni persoana potrivita care isi doreste acelasi lucru. S-ar putea sa aveti parte de o cina romantica la lumina lumanarilor sau de plimbari in doi.

Bani – Pe plan financiar, prudenta este obligatorie. Daca veti face investitii rezonabile si inteligente, veti avea numai de castigat.

Munca – Sansa este de partea voastra, mai ales daca aveti curajul de a va exprima ideile. Aveti nevoie de putina diplomatie pentru a ameliora relatiile de grup, chiar daca sunteti liderul.

LEU

Dragoste – Legaturile de cuplu sunt bune, fiecare dintre parteneri avand o oarecare independenta, dar si proiecte comune. Va simtiti bine asa, dar nu trebuie sa va indepartati prea mult de partener. Bani – Trebuie sa sesizati orice posibilitate de a castiga ceva bani in plus deoarece saptamana aceasta vor fi numeroase oportunitatile de acest fel. In general va merge bine in acest aspect, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa dati dovada de prudenta. Munca – Vi se vor prezenta mai multe oportunitati profesionale pe care ar fi bine sa le analizati cu atentie. Imaginea si reputatia ar putea fi avantaje pe care este bine sa le scoateti in evidenta.

FECIOARA

Dragoste – Veti ajunge in al noualea cer datorita pasiunii. Astrele va lasa sa gustati din toate placerile amoroase. Barbatii au mare succes la domnisoarele tinere si dragute, in timp ce femeile vor fi mai fermecatoare ca niciodata.

Bani – Nu luati rapid decizii legate de bani in aceasta saptamana. S-ar putea sa fiti dezamagiti de rezultate la final. Asteptarea si prudenta constituie atitudinea care va avantajeaza cel mai mult in acest moment.

Munca – O sa aveti succes in toate planurile care tin de activitate profesionala. Planetele sunt favorabile mai ales nativilor cu activitati creative.

BALANTA

Dragoste – S-ar putea sa va indragostiti mai mult ca niciodata, ceea ce va face sa va simtiti in al noulea cer. Totusi va fi ca un foc de artificii – scurt si intens. Asta nu inseamna ca nu trebuie sa profitati.

Bani – Cei care au dificultati financiare ar putea primi o solutie care sa le amelioreze situatia. Daca sunteti printre norocosii care nu au probleme cu banii, aceasta este o perioada foarte buna pentru a face investitii.

Munca – Din punct de vedere profesional, sansa va surade. S-ar putea sa ezitati in fata oportunitatilor care se prezinta si asta va determina sa va intrebati ce va doriti cu adevarat de la cariera. Mai introvertiti decat de obicei, s-ar putea sa taiati firul in patru pana cand sansele de reusita nu vor mai fi de partea voastra.

SCORPION

Dragoste – Daca aveti probleme in cuplu, acum este momentul sa ingropati securea de razboi, pentru ca astrele va ajuta sa va recapatati echilibrul si armonia in cuplu.

Bani – Intuitia voastra va ajuta sa faceti afaceri profitabile. Aveti incredere in aceasta intuitie care o sa va atentioneze cand trebuie semnat un contract sau incheiata o colaborare.

Munca – Este o perioada favorabila tuturor proiectelor profesionale. Totul are sanse sa mearga foarte bine, atat timp cat va asociati cu oamenii potriviti. Nu incercati sa faceti minuni, sperand in situatii imposibile: nimeni nu poate avea in acelasi timp si banii de cumparaturi si cumparaturile deja facute.

SAGETATOR

Dragoste – Aveti tendinta de a vedea lucrurile dintr-un singur unghi, cel care va este pe plac, ceea ce va determina sa vedeti lucrurile in roz. Sentimentele voastre sunt sincere, trebuie doar sa va asigurati ca sunt reciproce

Bani – Influentele astrale din aceasta perioada, ar trebui sa va permita sa va ameliorati situatia financiara. Trebuie sa va organizati mai bine si sa evitati cheltuielile inutile.

Munca – Situatia voastra profesionala este pe cale sa se amelioreze, incet, insa sigur. Blocajele si dificultatile de comunicare pe care le-ati avut sunt pe cale sa se rezolve. Lasati lucrurile sa se rezolve de la sine. Nu va implicati mai mult decat e cazul.

CAPRICORN

Dragoste – Riscati sa visati la o alta persoana decat partenerul de viata, insa nu nu aveti nicio dispozitie sa treceti si la fapte. Este mai bine asa, deoarece s-ar putea sa fi dat vrabia din mana pe cioara de pe gard.

Bani – Dificultatile financiare s-ar putea sa faca aceasta perioada putin mai neplacuta. Din fericire, astrele vin in ajutorul vostru si puteti iesi din aceasta situatie onorabil.Limitati-va la maxim cheltuielile altfel datoriile va vor sufoca.

Munca – Veti face un efort deosebit pentru a pune in practica proiectele la care tineti foarte mult. Colegii vor admira foarte mult tenacitatea cu care luptati pentru ceea ce doriti sa impliniti.

VARSATOR

Dragoste – S-ar putea sa simtiti ca va atasati de o persoana noua din viata dumneavoastra ceea ce va face sa va simtiti prizonier in viata de cuplu. Nu cedati tentatiilor, daca nu sunteti sigur ca este ceva serios.

Bani – Va place sa le aratati tuturor statutul vostru social ceea ce va supune unor cheltuileli pe care nu le mai puteti sustine. Aveti grija sa nu faceti prea multe datorii incercand sa le aratati celorlalti ca aveti bani.

Munca – Va fi o perioada agitata din punct de vedere profesional. Vor fi cateva schimbari neplacute si va fi nevoie sa faceti toate eforturile posibile ca sa va mentineti pe linia de plutire.

PESTI



Dragoste – Chiar daca aveti foarte multe lucruri de facut, incercati sa va faceti putin timp si pentru partenerul de viata si pentru familie. Viata de cuplu este favorizata in acest moment asa ca profitati pentru a va rezolva eventualele probleme.

Bani – Influentele astrale din aceasta perioada, ar trebui sa va permita sa va ameliorati situatia financiara. Trebuie sa va organizati mai bine si sa evitati cheltuielile inutile. Astrele sunt de partea voastra.

Munca – In domeniul profesional vi se deschid mai multe drumuri, pline de posibilitati de reusita. Depinde numai de voi ce vreti sa alegeti, in functie de ambitiile individuale. Orice ati alege, ganditi-va de doua ori inainte de a lua o decizie.