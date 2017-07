Semnificatiile zilei de 30 iulie

In anul 762 este fondat orasul Bagdad, de catre califul Al-Mansur.

In 1619 sunt adusi, in Virginia, primii sclavi negri din Africa.

In 1930 Uruguay devine castigatoarea primului Campionat Mondial de Fotbal, desfasurat la Montevideo.

In 1970 se desfasoara, la Arad, primul meci international de fotbal feminin din România: Foresta Arad – Olimpia Zdar Nad Sazavou, Cehoslovacia.

In 1975 incepe “Conferinta la nivel inalt pentru securitate si cooperare in Europa”, la Helsinki.

In 1980 Ierusalimul devine capitala statului Israel, printr-o lege adoptata de Knesset.

In 1511 se naste Giorgio Vasari, pictor si arhitect italian; in 1818, Emily Brontë – nuvelista britanica; in 1863, Henry Ford – industrias american; in 1894, Pastorel Teodoreanu – scriitor si publicist român; in 1947, Arnold Schwarzenegger – actor american de origine austriaca; in 1948, Jean Reno – actor francez; in 1963, Lisa Kudrow – actrita americana, iar in 1985, Elena Gheorghe – cantareata româna.

In 1771 moare Thomas Gray , poet englez; in 1936, Ion Borcea – om de stiinta si zoolog român, iar in 2007, Michelangelo Antonioni – regizor italian, unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului XX, recompensat cu Oscarul pentru intreaga cariera, in 1994.