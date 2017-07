Semnificatiile zilei de 29 iulie

Astazi este Ziua Imunlui National, marcata in 1998. “Desteapta-te române!” este un simbol al unitatii Revolutiei Române de la 1848, fiind cantat pentru prima data in Parcul Zavoi din Ramnicu Valcea. La originea Imnului National al României se afla poemul patriotic “Un rasunet” al lui Andrei Muresanu, pe o melodie culeasa de Anton Pann.

Nicolae Balcescu a numit acest imn “o adevarata Marsilieza româneasca”. Ideea unui imn national apare in 1840 in Principatele Române, cand era intonat mai ales la festivitatile oficiale unde aparea domnitorul tarii. In 1881, cu prilejul incoronarii regelui Carol I, poetul Vasile Alecsandri scrie textul „Imnului regal român”. Imnul s-a cântat in mod oficial pentru prima data in România in anul 1884, la incoronarea regelui Carol I. Imnul regal este inlocuit in 1948 de “Zdrobite catuse”, apoi de ,,Te slavim, Românie !” si de imnul comunist “Trei culori”. Acestuia din urma i-a luat locul, dupa Revolutia din 89, “Deşteaptă-te, române!”. Imnul National este considerat simbol national, alaturi de drapelul tricolor, stema tarii si sigiliul statului.

In 1834 se inregistreaza primul accident rutier, cand o diligenta cu aburi, a inginerului Edinburg, loveste o piatra pusa in mod intentionat in drum, cazanul cu aburi explodand si provoacand moartea a 5 persoane.

In 1836 este inaugurat Arcul de Triumf din Paris.

In 1857 este infiintata Scoala Nationala de Medicina si Farmacie din Bucuresti.

In 1952 este obtinuta prima medalie olimpica de aur a României, la Jocurile Olimpice de la Helsinki, de catre Iosif Sârbu – medaliat la proba de tir.

In 1958 este semnat actul de constituire a NASA, de catre presedintele american Dwight Eisenhower.

In 1981 Charles, Prinț de Wales se casaroreste cu Lady Diana Spencer.

In 1895 se naste Victor Ion Popa, dramaturg, prozator, publicist si eseist român; in 1925, Carmen Stanescu – actrita româna;

in 1945, Mircea Lucescu – fotbalist si antrenor român; in 1950, Maricica Puica – atleta româna, campioana olimpica; in 1966, Marius Tuca – jurnalist român, iar in 1981, Fernando Alonso – pilot spaniol de Formula 1.

In 1856 moare Robert Alexander Schumann, compozitor german; in 1980, Vincent van Gogh – pictor olandez; in 1970, Ionel Perlea – compozitor si dirijor român; in 1992, Lucia Demetrius – prozatoare, poeta, traducatoare si autoare dramaticaromâna, in 2009, Thomas von Randow – matematician german.