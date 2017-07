Semnificatiile zilei de 28 iulie

Astazi este Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Hepatitei, initiata in 2008 de catre Alianta Mondiala pentru Hepatita, in scopul de a schimba destinul oamenilor infectati cu hepatita virala cronica. Data a fost aleasa spre a-l comemora pe Baruch Samuel Blumberg, laureat al Premiului Nobel pentru Medicina in 1986 pentru descoperea virusului hepatitei B. Infectiile provocate de virusurile hepatice determina, anual, peste 1.450.000 de decese.

Din pacate, România ocupa locul 25 din 27 in Indexul European al Hepatitei, cu un un numar de 600.000 de pacienti infectati, dintre care 80% — 90% cu hepatita C in faza cronica. Aceasta zi promoveaza informarea permanenta asupra hepatitelor virale, asupra bolilor pe care acestea le cauzeaza, dar, mai ales, metodele de preventie. Potrivit OMS, peste 80% din copiii lumii sunt vaccinați șs protejati impotriva infectiei cu virusul hepatic B.

In 1794 are loc executia lui Robespierre impreuna cu Saint-Just, Couthon si alti 19 adepti ai celui supranumit „Incoruptibilul”.

In 1868 populatia afro-americana putea beneficia de cetatenie americana in urma unui amendament al Constitutiei SUA.

In 1914 Austro-Ungaria declara razboi Serbiei, fapt care marcheaza inceputul Primul razboi mondial.

In 1976 are loc un cutremur devastator in Tangshan/China, facand peste 250.000 de victime, considerat cea mai mare catastrofa seismica.

In 1887 se naste Marcel Duchamp, pictor francez; in 1929, Jacqueline Kennedy – sotia presedintelui american John F. Kennedy; in 1949, Ioana Pavelescu – actrita româna de teatru si film; in 1954, Hugo Chávez – politician venezuelian, iar in 1981, Alexandra Ungureanu – cantareata româna.

In 1655 moare Cyrano de Bergerac, poet, eseist si dramaturg francez; in 1741, Antonio Vivaldi – compozitor italian; in 1750, Johann Sebastian Bach – compozitor si organist german; in 1818, Gaspard Monge – matematician francez, creatorul geometriei descriptive, iar in 2004, Francis Crick – om de stiinta englez, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicina in 1962.