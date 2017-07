Semnificatiile zilei de 27 iulie

In 1793 Robespierre devine conducatorul Comitetului Salvarii Publice, organizat intr-un regim de teroare spre a realiza idealul sau de democratie bazat pe virtute: „fara virtute teroarea este inspaimantatoare, fara teroare virtutea este neputincioasa”.

In 1865 România adera la “Conventia telegrafica internationala” de la Paris.

In 1921 este anuntata descoperirea insulinei de catre cercetatorii de la Universitatea din Toronto, condusi de biochimistul Frederick Banting.

In 1922 este infiintata Uniunea Internationala de Geografie.

In 1930 România concesioneaza serviciul national de telefoane companiei americane „International Telephone and Telegraph Corp”.

In 1940 Bugs Bunny debuteaza pe micile ecrane, in desenul animat “A Wild Hare”.

In 1956 România devine membru al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura – UNESCO- fondata in 1945.

In 1990 Parlamentul României hotaraste ca 1 decembrie sa devina sarbatoare nationala.

In 1996 explodeaza o bomba la Jocurile Olimpice de la Atlanta, SUA, eveniment soldat cu 2 morti si 111 raniti.

In 1824 se naste Alexandre Dumas–fiul, scriitor francez; in 1917, Bourvil (Andre Rainbourg) – actor francez; in 1921, Eugen Coseriu – lingvist român; in 1946, Alexandru Tocilescu – regizor român de teatru; in 1983, Smiley – cantaret, compozitor, producator, prezentator tv si actor român, iar in 1990, Indiana Evans – actrita australiana.

In 1841 moare Mihail Lermontov, poet, prozator si dramaturg rus; in 1917, Emil Theodor Kocher – chirurg elvetian, laureat al Premiului Nobel pentru Medicina in 1909; in 1962, Ion Tuculescu – pictor român, iar in 1966, Ion Muslea – etnolog român.