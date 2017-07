Semnificatiile zilei de 26 iulie

In 1741 este descoperita Peninsula Alaska de catre exploratori rusi.

In 1908 procurorul general al Statelor Unite infiinteaza o organizatie care a stat la baza FBI-ului din prezent.

In 1952 Regele Farouk al Egiptului abdica in favoarea fiului sau Fuad, in varsta de 5 luni.

In 1953 Fidel Castro declanseaza Revolutia Cubaneza prin lansarea unui atac nereușit impotriva unei baze militare din Santiago de Cuba.

In 1956 are loc nationalizarea Canalului Suez.

In 1958 este lansat Programul Explorer 4.

In 1976 este utilizat pentru prima data un card VISA, la Thompson Travel, in SUA, card emis de Howard Bank.

In 1721 se naste Samuel Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, colectionar de arta; in 1856, George Bernard Shaw – dramaturg si eseist englez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1925; in 1875, Carl Gustav Jung – psihanalist elvetian; in 1939, Cezar Baltag – poet român; in 1943, Mick Jagger – vocalist, chitarist, compozitor si actor britanic, membru al trupei The Rolling Stones; in 1952, Dan Condurache – actor român de teatru si film, iar in 1964, Sandra Bullock – actrita americana.

In 1952 moare Eva Perón, actrita argentiniana, prima doamna a Argentinei; in 1967, Alexandru Cisman – fizician român, membru corespondent al Academiei Române, iar in 1995, Constantin Anastasatu – medic român, membru al Academiei Române.