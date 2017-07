Inca un gigant international de fast-food intra pe piata din Romania

Compania Yum! Brands, care detine KFC si Pizza Hut, vrea sa extinda lantul de restaurante fast-food Taco Bell, specializat in mancare mexicana, pe cel putin 100 de piete noi, intre care si Romania, a declarat Melissa Lora, presedintele Taco Bell International, scrie Bloomberg.

Potrivit Melissei Lora, obiectivul principal este extinderea lantului de restaurante pe patru mari piete: China, Brazilia, Canada si India, in urmatorii cinci ani.

Astfel, Taco Bell va ajunge la 9.000 de restaurante la nivel global, pana in 2022, de la 6.650, cate are in prezent. “Ne concentram in primul rand pe cele patru tari mari. Sunt economii puternice, cu populatie tanara”, a explicat Melissa Lora.

Vanzarile in America ale gigantului fast-food au scazut pentru a cincea luna consecutiv, pe o piata saturata, acesta fiind motivul pentru care Taco Bell a luat decizia sa se extinda masiv la nivel global.

Compania Yum! Brands, cu sediul in Louisville, Kentucky, care mai detine si brandurile Pizza Hut si KFC, a deschis recent un restaurant in Olanda, urmand sa intre si pe alte piete cum ar fi Spania, Guatemala, Coreea de Sud, Romania, Finlanda sau Peru, a mai spus Lora.

Obiectivul lantului de fast-food este sa obtina vanzari anuale de 15 miliarde de dolari la nivel global, pana in 2022, de la 10 miliarde de dolari, in prezent.

Din strategia Taco Bell face parte, totodata, si deschiderea de noi restaurante pe piata americana si remodelarea celor existente, precum si vanzarea de alcool in unele dintre ele.

Pe piata din Romania, cele mai puternice lanturi de fast-food sunt McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Subway si Springtime.