Horoscopul saptamanii 24-30 iulie 2017

BERBEC

Dragoste – Incearca sa acorzi ceva timp si partenerului de viata, pentru ca se simte neglijat si ti-ar putea face unele reprosuri.

Bani – Nu au loc schimbari majore, la acest capitol, insa asta nu te supara prea tare, pentru ca ai fost constiincioasa si ai facut economii in ultima perioada.

Munca – Este posibil sa pleci in delegatie saptamana aceasta sau sa lucrezi pentru o perioada in alta parte decat biroul de pana acum, ceea ce iti va face cu adevarat placere. Voiai de mult timp sa schimbi peisajul.

TAUR

Dragoste – Se pot intampla cateva lucruri, in relatia ta, care te vor uimi. Cel mai probabil ti se pregateste o surpriza la care nici nu te-ai fi gandit vreodata.

Bani – Ai un chef nebun de mers la cumparaturi si de cheltuit sume colosale. Incearca totusi sa pastrezi o parte din banii pe care ii ai, pentru ca se vor ivi si obligatii.

Munca – Locul de munca iti da cateva batai de cap, insa mai mult in sensul in care anumite persoane care lucreaza alaturi de tine te tot deranjeaza cu diverse observatii rautacioase.

GEMENI



Dragoste – Ai o stare mai degraba senzuala, saptamana aceasta si iti surprinzi partenerul cu o atitudine mai mult decta romantica. In plus, esti o adevarat visatoare, asa cum nu iti sta tot timpul in caracter.

Bani – Uite de cheltuielile mari pe care le-ai avut in ultima perioada si incearca sa faci ceva si pentru tine, chiar daca asta inseamna sa spargi pusculita.

Munca – Locul de munca nu iti este aproape deloc pe plac si simti ca unele persoane se folosesc de capacitatea ta de munca si intelegere. Incearca sa nu intri in conflicte.

RAC

Dragoste – E liniste si pace, in sectorul amoros. Relatia pe care o ai pare bine sedimentata si nu ai deloc stare sa schimbi asta, iti place siguranta.

Bani – Ai cam cumparat tot ce a fost de cumparat pe o raza de mult kilometri in jurul tau, iar faptul ca ai facut investitii pe graba nu face decat sa te ajunga din urma, acum. Incearca sa fii mai chibzuita.

Munca – Priveste o veste buna, in ceea ce priveste activitatea ta de la serviciu. Fie intri intr-un concediu bine meritat, fie ti se propune un proiect nou, care implica mult mai mult timp liber pentru tine.

LEU

Dragoste – Pot exista probleme cu partenerul de viata sau cu o ruda apropiata. Pentru ca petreceti excesiv de mult timp impreuna, ajungeti la niste subiecte sensibile, care va fac sa va certati. Bani – Inca esti concentata pe economisire si refuzi sa te gandesti la faptul ca suntem in plina vara. Tu ai scop precis cu economiile stranse si nu vrei deloc sa faci cheltuieli. Munca – La serviciu au loc tot felul de intamplari interesante, insa nu neaparat iesite din comun. Iti place ceea ce faci, iar in saptamanile ceva mai aglomerate, ca aceasta de acum, lucrul asta iti prinde foarte bine!

FECIOARA

Dragoste – Fecioarele au o stare care nu prea le lasa sa se bucure de prezenta vreunui partner. Isi doresc mai degrba sa aiba timp liber, sa stea singure si sa se ocupe doar de ele.

Bani – In sfarsit te induri si mergi sa profiti un pic de reducerile din magazine. Ai tinut mortis sa te tii departe de ele, dar de data aceasta esti dispusa sa faci o exceptie.

Munca – Cel mai probabil esti deja in concediu sau, in cel mai rau caz, te pregatesti sa intri intr-unul. Urmeaza odihna si vacanta!

BALANTA

Dragoste – Ai de luat o decizie, cu privire la viata ta amoroasa, insa trebuie sa te gandetsi un pic mai repede decat ti-ai dori, ce vrei sa faci. Cei din jurul tau nu sunt pregatiti sa astepte la nesfarsit.

Bani – Incearca sa te gandesti de doua ori inainte sa cumperi lucruri care nu au o utilitate imediata, altfel risti sa ramai fara economii cat de curand.

Munca – Munca trece pe planul doi, atunci cand ai decizii importnte de luat, in alte sectoare ale vietii tale. Incearca totusi sa nu iti neglijezi responsabilitatile.

SCORPION

Dragoste – Nicio veste noua in ceea ce priveste amorul. Daca esti singura, este clar ca vara nu este anotimpul potrivit pentru a lega o relatie, iar daca nu esti singura, totul pare sa fie extrem de calm in relatia.

Bani – Vesti bune pentru tine, ai parte de tot felul de surprize financiare, care desi sunt mici, nu sunt si neinsemnate. Iti prind foarte bine in perioada asa, cand ai asa ai cheltuit mult pe ultimele rasfaturi.

Munca – Ai o multime de idei noi, pe care abia astepti ocazia de a le pune in aplicare, Daca ea se iveste la locul de munca, cu atat mai bine, vei avea ocazia sa te afirmi.

SAGETATOR

Dragoste – Poti primi o invitatie in oras din partea cuiva care te place foarte mult si care isi doreste sa te cunoasca mai bine. Daca ai si tu curiozitati despre acea persoana, acum este momentul sa vezi daca merita sau nu sa faci pasul urmator.

Bani – Pot avea loc tot felul de schimbari care iti cer sa faci cheltuieli neprevazute si care iti pot da o gaura in buget. Nimic ingrijorator, insa.

Munca – Esti pusa in situatia de a alege intre doua lucuri complet diferite, indiferent ca este vorba despre job-ul pe care il ai sau despre un job pe care ti-l doresti. Gandeste-te bine, e o decizie care va conta pentru mult timp de acum incolo.

CAPRICORN

Dragoste – Se intampla lucruri neprevazute, care te zguduie un pic si te fac sa te simti nesigura pe tine. Nu te speria, lucrurile palpitante nu sunt si neaparat neplacute.

Bani – Tu stai cel mai bine la capitolul finante. Esti chibzuita, nu arunci banii pe lucruri de care nu esti complet sigura ca iti folosesc si stii foarte bine ce destinatie au economiile tale.

Munca – Liniste deplina la locul de munca. Desi esti multumita ca nimic nu te supara, esti si nemultumita, pentru ca simti ca meriti ceva mai multa apreciere. Cu putina rabdare vei ajunge si acolo.

VARSATOR

Dragoste – Trebie sa iti aduci constant aminte ca modul in care diverse persoane te vad nu este neaparat si corect. Saptamana aceasta intri in conflicte care iti cam darama increderea in sine.

Bani – O perioada calma, pentru tine, in ce priveste finantele. Nu ai motive de ingrijorare si stii ca orice s-a intampla, nu banii vor reprezenta o problema.

Munca – Poti sa pari usor egoista, la locul de munca, daca nu incepi sa te implici ceva mai mult in activitatile de grup pe care colegii tai le fac. Si o simpla iesire la masa, cu ei, ii pot face sa aiba mai multa incredere in tine.

PESTI



Dragoste – Lucrurile nu stau foarte bine pentru Pesti, in aceasta saptamana. Te implici in multe discutii in contradictoriu, la finalul carora te simti trista.

Bani – Ai parte de o veste buna in ceea ce priveste veniturile tale. Fie primesti o marire de salariu sau ti se returneaza o suma de bani pe care ai imprumutat-o. In orice caz, te poti rasfata.

Munca – Nu au loc mari schimbari la locul de munca, insa nici nu te poti declara nemultumita. Asteptati de mult timp o perioada linistita si lipsita de discutii neplacute cu colegii.