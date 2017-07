Semnificatiile zilei de 22 iulie

In 1451 umanistul italian Poggio Bracciolini mentioneaza latinitatea limbii române, dar si continuitatea elementului romanic in cuprinsul vechii Dacii, din vremea imparatului Traian, in lucrarea sa, “Disceptationes convivales”.

In 1946 este creata Organizatia Mondiala a Sanatatii – OMS – institutie specializata a Natiunilor Unite, cu sediul la Geneva, care va incepe efectiv sa functioneze de la 7 aprilie 1948, cand i se va altura si România in callitate de membru.

In 2005 Microsoft anunta numele final al noului sau sistem de operare – Windows Vista.

In 2009 are loc cea mai lunga eclipsa totala de Soare din secolul al XXI-lea, cu durata maxima de 6 minute si 39 de secunde vazuta pe coasta Asiei de sud-est.

In 2016 este inregistrata, in Kuweit, cea mai mare temperatura de pe glob, de 54 de grade Celsius.

In 1822 se naste Gregor Mendel, parintele geneticii; in 1887, Gustav Ludwig Hertz – fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1925; in 1934, Leon Rotman – canoist român; in 1946, Petre Roman – politician român; in 1947, Mihaela Penes – atleta româna, laureata cu aur la Tokio 1964 si cu argint la Mexico 1968 la disciplina aruncarea sulitei; in 1867, Ileana Sipoteanu – solista româna de muzica usoara, iar in 1992, Selena Gomez – actrita si cantareata americana.

In 1826 moare Giuseppe Piazzi, astronom, matematician si astrolog italian; in 1915, Sandford Fleming – geograf, inginer si inventator scotiano-canadian, cel care a propus impartirea lumii in fusuri orare, iar in 2001, Vlad Mugur – regizor român de teatru.