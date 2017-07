Semnificatiile zilei de 21 iulie

In anul 356 i.Hr. Templul zeitei Artemis din Efes, una dintre cele sapte minuni ale lumii antice, este distrus prin incendiere de Herostratus.

In 1880 poetul Alexandru Macedonski publica, in revista “Literatorul”, articolul “Despre logica poeziei”, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne.

In 1946 ia fiinta Federatia Mondiala a Oamenilor de Stiinta – FMOS.

In 1969 este inaugurat Combinatul petrochimic Pitesti.

In 1971 este data in exploatare definitiva ecluza româneasca de la Portile de Fier.

In 1983 se inregistreaza cea mai scazuta temperatura de pe Pamânt, de -89,2° C, la statia Vostok din Antarctica de Est.

In 1984 se hotaraste construirea canalului navigabil Poarta-Alba-Midia-Navodari si a canalului navigabil Dunare-Bucuresti.

In 2007 iese de sub tipar ultimul volum din seria Harry Potter.

In 1808 se naste Simion Barnutiu, istoric si estetician român, conducator al Revolutiei de la 1848 din Transilvania; in 1821, Vasile Alecsandri – poet, dramaturg, folclorist si diplomat roman, membru fondator al Academiei Române; in 1899, Ernest Miller Hemingway – scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1954; in 1952, Robin Williams – actor american; in 1955, Dan Chisu – regizor român, iar in 1981, Victor Hanescu – jucator român de tenis.

In 1907 moare Nicolae Grigorescu, pictor român; in 1986, Ion Caraion (Stelian Diaconescu) – poet, eseist si traducator român, iar in 2011, Mircea Ivanescu – poet, scriitor eseist si traducator român.