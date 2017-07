Semnificatiile zilei de 20 iulie

Astazi este Ziua Aviatiei Române si a Fortelor Aeriene si Ziua Energeticianului.

Ziua Aviatiei Române si a Fortelor Aeriene este marcata in 1913, cand este ales si ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului, Sfantul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul. In 1915 ia fiinta Corpul de Aviatie Român, astfel aviatia devenind arma de sine statatoare. Fortele Aeriene Române reprezinta o componenta moderna, consistenta si performanta a sistemului national de aparare. Misiunea Fortelor Aeriene consta in apararea spatiului aerian national, sprijinul celorlaltor categorii de forte si al autoritatilor locale pentru inlaturarea urmarilor calamitatilor naturale si interventia in situatii de urgenta civila, asigurand cercetarea aeriana, transportul de materiale, medicamente si alimente, precum si evacuarea ranitilor si bolnavilor din zonele afectate.

Ziua Energeticianului a fost initata in 1992, data fiind aleasa in cinstea Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, cel care stapaneste fulgerele. Este, astfel, una dintre putinele sarbatori pe care le mai tin breslele in România si este precedata, in toata tara, de o manifestare de breasla, “Trofeul energeticianului” – o intrecere profesionala.

In 1885 este legalizat fotbalul profesionist in Marea Britanie.

In 1927 Mihai I devine Regele Românilor, la varsta de cinci ani, in urma mortii regelui Ferdinand I.

In 1944 este anuntata de catre autortatile indiene, la Bombay, o epidemie holerica care ucide 34.000 de oameni in trei luni.

In 1969 Apollo 11 face cu succes prima aterizare cu echipaj uman pe Luna, in Marea Linistii, americanii Neil Armstrong si Buzz Aldrin devenind primii oameni care pasesc pe Luna.

In 1304 se naste Francesco Petrarca, poet italian; in 1821, Alexandru Zane – scriitor pasoptist; in 1938, Natalie Wood, actrita americana; in 1943, Adrian Paunescu – poet, prozator, jurnalist si politician român, membru de onoare al Academiei de Stiinte a Republicii Moldova; in 1947, Carlos Santana – muzician american de origine mexicana, iar in 1953, Dave Evans – cantaret australian, membru al formatiei AC/DC.

In 1514 moare Gheorghe Doja, conducatorul razboiului taranesc de la 1514, din Transilvania; in 1937, Guglielmo Marconi – fizician italian, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1909; in 1945, Paul Valéry – poet francez, iar in 2016, Radu Beligan – actor român de teatru si film.