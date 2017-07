172 de proiecte de infrastructura din judetul Bacau vor primi finantare in perioada 2017-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat pe 19 iulie 2017, lista obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora care vor fi finanţate prin Programul Naţional De Dezvoltare (PNDL) – etapa a II-a (perioada 2017-2020).

Judeţul Bacău va primi fonduri pentru un număr de 172 de proiecte care cuprind investiţii în infrastructura socială, de educaţie şi de sănătate, dar şi lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, aceasta însemnând drumuri (comunale şi judeţene), poduri, podeţe etc.

”Este un moment important pentru judeţul nostru. Reuşim în acest fel să atragem peste 800 de milioane de lei, bani cu ajutorul cărora, în următorii ani vom repara drumuri, vom înfiinţa şi extinde sisteme de alimentare cu apă şi colectare şi tratare de ape uzate, vom construi şcoli, grădiniţe, dispensare, vom reabilita sistemul de iluminat public, vom moderniza infrastructura rutieră. Acest număr mare de proiecte declarate eligibile a presupus o muncă în echipă a primarilor, parlamentarilor, consultanţilor, o muncă de documentare, de corelare a datelor, la care a contribuit şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, pentru a rezolva problemele unităţilor şcolare fără autorizaţii. Vorbim despre investiţii vitale pentru dezvoltarea comunităţilor judeţului şi cred că este cel mai bun semnal că punerea în aplicare a Strategiei noastre de Dezvoltare a Judeţului a început deja. Această strategie a fost pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău în dezbatere publică şi urmează să o aprobăm, iar în portofoliul de proiecte din strategie se regăsesc şi cele finanţate prin PNDL II. De asemenea, vreau să subliniez că prin aprobarea acestor investiţii putem afirma că sunt onorate o parte dintre angajamentele asumate prin programul de guvernare PSD”, a declarat Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din ţară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice în domeniile: sănătate, educaţie, apă–canalizare, energie termică şi electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire şi sport.

În acest sens, Programul Naţional de Dezvoltare Locală stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea echilibrată a ţării, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor, respectiv infrastructura la nivel judeţean.

Cea de-a doua etapă a programului finanţează 9.500 de obiective de investiţii, dintre care 2.500 de creşe şi grădiniţe, 2.000 de şcoli şi 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiţii sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

Proiectele care vor primi finanţare în sumă totală de 827.116.449,59 lei, până în 2020, în judeţul Bacău sunt:

1. Agăş Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău 13,295,812.00

2. Ardeoani Reconstrucţie pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC 178 3,506,877.00

3. Asău Realizare canalizare şi staţie de epurare, extindere reţea de apă 10,238,575.00

4. Asău Modernizare dispensar Asău 1,178,638.00

5. Asău Reabilitare şi consolidare pod din beton, peste pârâul Asău 899,759.00

6. Balcani Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, Judeţul Bacău 6,150,020.25

7. Bereşti Bistriţa Modernizare infrastructură rutieră în comuna Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău 5,669,855.00

8. Bereşti-Tazlău Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Bereşti-Tazlău şi Turluianu, comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău 7,793,323.00

9. Bereşti-Tazlău Înfiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi a staţiei de epurare, în localităţile Bereşti-Tazlău şi Turluianu, comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău 12,275,912.00

10. Bereşti-Tazlău Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, cum. Bereşti-Tazlău, jud. Bacău 866,190.00

11. Berzunţi Extindere reţea de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna Berzunţi, judeţul Bacău 11,231,440.00

12. Berzunţi Reabilitare, modernizare şi extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la: Școala gimnazială Alexandru cel Bun Berzunţi, comuna Berzunţi, judeţul Bacău 3,789,150.00

13. Berzunţi Reabilitare, modernizare şi extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la: Școala gimnazială nr. 2 Dragomir, comuna Berzunţi, judeţul Bacău 1,047,315.00

14. Bârsăneşti Modernizare reţea de drumuri locale în comuna Bîrsăneşti, judeţul Bacău 5,662,194.00

15. Blăgeşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgeşti, judeţul Bacău 3,281,775.00

16. Bogdăneşti Realizare reţea apă potabilă şi canalizare, satele Filipeşti şi Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti, Judeţul Bacău 13,359,476.00

17. Brusturoasa Amenajare şcoală Cuchiniş şi înfiinţare grup sanitar şi centrală termică loc. Cuchiniş, com. Brusturoasa, jud. Bacău 751,733.00

18. Brusturoasa Reabilitare Şcoala Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, Bacău 4,026,634.00

19. Buciumi Extindere reţea alimentare cu apă în satele Buciumi şi Răcăuţi, comuna Buciumi, judeţul Bacău 3,122,316.00

20. Buciumi Extindere reţea de canalizare în satele Buciumi şi Răcăuţi, comuna Buciumi, judeţul Bacău 4,968,738.00

21. Buhoci Împrejmuirea şcolii gimnaziale – comuna Buhoci 65,889.00

22. Buhoci Împrejmuirea şcolii gimnaziale – comuna Buhoci 62,340.00

23. Buhoci Împrejmuire şcoli gimnaziale – comuna Buhoci 105,073.00

24. Buhoci Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, judeţul Bacău 1,299,128.00

25. Buhuşi Construire grădiniţă cu două săli de grupă în Oraşul Buhuşi, judeţul Bacău 788,970.00

26. Buhuşi Reabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială nr.2 din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău 2,495,967.00

27. Buhuşi Reabilitare, modernizare şi extindere construcţie existentă şi schimbare destinaţie în grădiniţă cu patru săli de grupă în Oraşul Buhuşi, jud. Bacău 1,168,545.00

28. Căiuţi Exindere şi reabilitare dispensar uman, sat Căiuţi, comuna Căiuţi, judeţul Bacău 734,747.00

29. Căiuţi Amenajare poduri şi podeţe în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeieşti, Căiuţi punct Țârcu din Comuna Căiuţi, Judeţul Bacău 4,359,010.00

30. Căiuţi Reabilitare pod peste râul Trotuş în comuna Căiuţi, Judeţul Bacău 2,291,621.00

31. Caşin Dotare dispensar uman sat Curiţa, comuna Caşin, judeţul Bacău 62,070.00

32. Caşin Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman sat Caşin, comuna Caşin, judeţul Bacău 448,981.00

33. Cleja Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr. 1 Cleja, comuna Cleja judeţul Bacău 1,144,278.00

34. Cleja Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr. 2 Cleja, comuna Cleja judeţul Bacău 447,278.00

35. Cleja Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară şi farmacie în comuna Cleja, judeţul Bacău 1,435,140.00

36. Cleja Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, judeţul Bacău 6,959,358.00

37. Coloneşti Construire şi dotare dispensar şi farmacie – localitatea Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul Bacău 1,949,045.00

38. Coloneşti Modernizare infrastructură rutieră în comuna Coloneşti, judeţul Bacău 5,044,926.00

39. Comăneşti Asfaltare şi amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului, Muntelui şi Fundătura Şoimului din oraşul Comăneşti, judeţul Bacău 1,837,508.00

40. Corbasca Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială sat Corbasca – înlocuire şarpantă + învelitoare şi dotări laborator 672,445.00

41. Corbasca Reabilitare şi modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, jud. Bacău 463,195.00

42. Coţofăneşti Modernizare drum comunal DC 116A Sat Tămăşoaia 2,156,593.00

43. Coţofăneşti Modernizare pod peste pârâul Bâlca, comuna Coţofăneşti, judeţul Bacău 3,209,445.00

44. Dămieneşti Construire şi dotare grădiniţă cu program normal, în localitatea Drăgeşti, comuna Dămieneşti, judeţul Bacău 1,053,774.00

45. Dărmăneşti Modernizare drumuri de interes local – str. Livezi şi str. Lapoş, oraş Dărmăneşti, judeţul Bacău 4,850,351.00

46. Dealu Morii Modernizare şi dotare grădiniţă sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, judeţul Bacău 578,390.00

47. Dealu Morii Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, judeţul Bacău 2,584,975.00

48. Dofteana Construire grădiniţă cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna Dofteana, judeţul Bacău 2,520,561.00

49. Dofteana Modernizare drum comunal în satul Hăghiac, comuna Dofteana, judeţul Bacău 2,737,141.00

50. Dofteana Refacere poduri peste pârâul Ouşorul (Cucuieţi), în sat Cucuieţi, comuna Dofteana, judeţul Bacău 2,347,161.00

51. Faraoani Modernizare grădiniţă Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, judeţul Bacău 1,411,790.00

52. Faraoani Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, judeţul Bacău 5,516,110.00

53. Filipeni Construire şcoală generală sat Valea Boţului, comuna Filipeni, jud. Bacău 1,393,616.00

54. Filipeni Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacău 778,528.00

55. Filipeni Construire poduri şi podeţe pe raza comunei Filipeni, judeţul Bacău 5,615,021.00

56. Filipeşti Alimentare cu apă în localităţile Onişcani, Boanţa, Corneşti şi Hîrleşti comuna Filipeşti, judeţul Bacău 1,743,740.62

57. Filipeşti Canalizare şi staţii de pompare în localităţile Onişcani, Boanţa, Corneşti şi Hîrleşti comuna Filipeşti, judeţul Bacău 6,875,403.65

58. Filipeşti Construire Dispensar în sat Filipeşti, comuna Filipeşti, judeţul Bacău 3,083,361.00

59. Găiceana Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana, judeţul Bacău 5,048,033.00

60. Ghimeş-Făget Refacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna Ghimeş-Făget, judeţul Bacău 9,361,543.00

61. Gioseni Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, judeţul Bacău 6,267,730.00

62. Gîrleni Construire pod peste pârâul Răcila, sat Gîrlenii de Sus, comuna Gîrleni 813,817.00

63. Gîrleni Construire sediu primărie în comuna Gîrleni, judeţul Bacău 2,087,620.00

64. Glăvăneşti Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala nr. 1 cu clasele I-IV + gradiniţă, sat Frumuşelu, com. Glăvăneşti, jud. Bacău 1,018,230.00

65. Glăvăneşti Construire pod din b.a. pe DC 46 km. 5+500, peste pârâul Apa Neagră în satul Frumuşelu, comuna Glăvăneşti, judeţul Bacău 1,275,836.00

66. Helegiu Modernizare dispensar medical sat Brătila 473,916.00

67. Helegiu Modernizare dispensar medical sat Helegiu 908,607.00

68. Hemeiuş Dispensar uman comuna Hemeiuş 1,296,966.00

69. Horgeşti Construire şcoală în sat Sohodor, comuna Horgeşti, judeţul Bacău 2,596,743.00

70. Horgeşti Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgeşti 1,491,118.00

71. Iteşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Iteşti, judeţul Bacău 7,958,964.00

72. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reparaţii capitale Clădire Centru Şcolar – C11 3,957,245.00

73. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-17+800, judeţul Bacău 33,472,529.44

74. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoşeni-Stănişeşti, judeţul Bacău 32,746,260.54

75. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgeşti-Răcătăul de Jos (DJ 252B), judeţ Bacău 24,549,909.44

76. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare şi modernizare DJ 117, poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, judeţul Bacău 15,178,269.00

77. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare şi modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, judeţul Bacău 3,705,696.00

78. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare şi modernizare DJ 123, limită judeţ Harghita-Valea Uzului-Dărmăneşti-DN 12A km 41+000-62+103, judeţul Bacău 15,757,646.00

79. Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare şi modernizare DJ 252C, Tătărăşti-Corbasca, km 8+022-23+088, judeţul Bacău 60,580,100.00

80. Letea Veche Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, judeţul Bacău 5,614,420.00

81. Lipova Construire grădiniţă cu program normal cu 3 săli de clasă în sat Mâlosu, comuna Lipova, judeţul Bacău 2,215,220.00

82. Livezi Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, judeţul Bacău 5,042,989.00

83. Luizi-Călugăra Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra judeţul Bacău 5,330,007.69

84. Măgireşti Modernizare străzi şi construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Măgireşti, judeţul Bacău 8,239,594.00

85. Măgura Construire grădiniţă 3 grupe, localitate Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău 1,093,268.00

86. Măgura Reabilitare şi dotare şcoală sat Crihan, comuna Măgura, judeţul Bacău 1,004,051.00

87. Mănăstirea Caşin Investiţii de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii Școlii Gimnaziale nr.1, sat Mănăstirea Caşin, comuna Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău 5,824,403.00

88. Mărgineni Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, judeţul Bacău 1,972,355.00

89. Mărgineni Construire poduri şi podeţe în comuna Mărgineni, judeţul Bacău 4,628,236.00

90. Moineşti Consolidare, Reabilitare, Modernizare şi Dotare cu echipamente didactice şi echipamente IT a Şcolii Generale Ştefan Luchian, cu clasele I-VIII 8,499,001.00

91. Moineşti Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moineşti 1,323,655.00

92. Motoşeni Modernizare drumuri comunale DC 40 şi DC 39, comuna Motoşeni, judeţul Bacău 5,658,680.00

93. Municipiul Bacău Rezerva de apă a municipiului Bacău 31,546,583.00

94. Negri Canalizare şi staţie de epurare în localităţile aparţinătoare comunei Negri, judeţul Bacău 9,649,455.00

95. Negri Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri judeţul Bacău 1,315,825.00

96. Nicolae Bălcescu Construire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău 2,415,094.00

97. Odobeşti Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobeşti, judeţul Bacău 21,847,008.00

98. Oituz Reabilitare clădire Grădiniţă nr. 3 Oituz – Peste Vale, comuna Oituz, judeţul Bacău 632,666.00

99. Oituz Reabilitare clădire Grădiniţă Poiana Sărată, comuna Oituz, judeţul Bacău 1,064,613.00

100. Oituz Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, judeţul Bacău 645,943.00

101. Onceşti Modernizare drumuri de interes local în sat Tarniţa, comuna Onceşti, judeţul Bacău 7,877,041.00

102. Oneşti Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.12, în municipiul Oneşti 2,900,000.00

103. Oneşti Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.14, în municipiul Oneşti 2,900,000.00

104. Oneşti Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuş, la Oneşti, jud. Bacău 7,895,200.00

105. Orbeni Construire grădiniţa cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, Com. Orbeni, Jud. Bacău 981,280.00

106. Orbeni Construire grădiniţa cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău 981,280.00

107. Orbeni Reabilitare şi extindere Corp grădiniţă şi construire corp şcoală – sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău 2,148,587.76

108. Orbeni Reabilitare, extindere şi dotare dispensar uman (fosta casă de naşteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, Judeţul Bacău 790,640.00

109. Orbeni Reabilitare, extindere şi dotare dispensar uman în sat Orbeni, Comuna Orbeni, Judeţul Bacău 815,770.00

110. Palanca Extindere reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare în comuna Palanca, judeţul Bacău 6,045,536.00

111. Parava Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Parava, localitatea Parava, Judeţul Bacău 1,323,089.00

112. Parincea Înfiinţarea sistemului public de alimentare cu apă în com. Parincea jud. Bacău 4,491,645.48

113. Parincea Înfiinţarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în comuna Parincea, judeţul Bacău 8,059,905.70

114. Parincea Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, judeţul Bacău 484,579.00

115. Pînceşti Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Pînceşti, judeţul Bacău 10,400,576.00

116. Pîrgăreşti Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public 402,029.60

117. Pîrjol Reabilitare, modernizare şi dotare Școală generală Tărâţa, comuna Pîrjol, judeţul Bacău 1,950,596.00

118. Pîrjol Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, judeţul Bacău 6,776,611.00

119. Plopana Alimentare cu apă şi canalizare sat Plopana, comuna Plopana, judeţul Bacău 8,540,107.14

120. Podu Turcului Extindere reţea canalizare şi repunere în funcţiune staţie de epurare în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău 6,344,387.00

121. Podu Turcului Construire şcoală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, judeţul Bacău 1,304,072.00

122. Podu Turcului Înfinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău 798,616.00

123. Poduri Modernizare drumuri săteşti comuna Poduri, judeţul Bacău 6,998,189.00

124. Prăjeşti Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Prăjeşti, comuna Prăjeşti, judeţul Bacău 2,827,342.00

125. Prăjeşti Modernizare şi dotare grădiniţă în sat Prăjeşti, comuna Prăjeşti, judeţul Bacău 883,075.00

126. Prăjeşti Reabilitare termică a Școlii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avrămescu, Prăjeşti 3,259,217.00

127. Prăjeşti Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Prăjeşti, judeţul Bacău 1,291,664.00

128. Prăjeşti Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjeşti, judeţul Bacău 686,855.00

129. Racova Reabilitare dispensar medical Gura Văii, comuna Racova, judeţul Bacău 504,260.00

130. Răcăciuni Modernizare drumuri săteşti, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, judeţul Bacău 7,425,187.04

131. Răchitoasa Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă şi reţea ape uzate, staţie epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 8,650,004.00

132. Răchitoasa Construire şcoală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 2,090,853.00

133. Răchitoasa Construire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 2,032,445.00

134. Roşiori Modernizare reţea drumuri locale în comuna Roşiori, judeţul Bacău 5,223,313.00

135. Sascut Reabilitare, extindere şi dotare Școala Gimnazială Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău 2,373,375.00

136. Sascut Construire poduri în comuna Sascut, judeţul Bacău 5,114,278.00

137. Sănduleni Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, judeţul Bacău 8,495,795.00

138. Sănduleni Construire grădiniţă comuna Sănduleni 3,544,101.00

139. Sărata Construire unitate sanitară în comuna Sărata, judeţul Bacău 1,249,304.50

140. Sărata Asfaltare drumuri în comuna Sărata, jud. Bacău 4,274,823.00

141. Săuceşti Extindere reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare în satele Săuceşti, Bogdan Vodă şi Schineni, comuna Săuceşti, judeţul Bacău 6,879,133.00

142. Scorţeni Construire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna Scorţeni, judeţul Bacău 816,212.00

143. Secuieni Înfiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi a staţiei de epurare, în comuna Secuieni, judeţul Bacău 8,023,086.00

144. Solonţ Modernizare DC 183 şi drumuri locale în comuna Solonţ, jud. Bacău 4,955,231.00

145. Solonţ Pod peste pârâul Cucuieţi, pe drumul comunal DC 184, în comuna Solonţ, judeţul Bacău 2,747,412.50

146. Stănişeşti Construire poduri în comuna Stănişeşti, judeţul Bacău 4,618,764.00

147. Strugari Alimentare cu apă şi reţea de canalizare în comuna Strugari, judeţul Bacău 10,282,666.00

148. Strugari Construire grădiniţă sat Petricica, comuna Strugari, judeţul Bacău 617,488.00

149. Strugari Restaurare, reparaţii, construire grup sanitar şi centrală termică la Şcoala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, judeţul Bacău 1,181,151.00

150. Ştefan cel Mare Înfiinţare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana cătun Romi, comuna Ștefan cel Mare, judeţul Bacău 4,072,507.00

151. Ştefan cel Mare Reabilitare şi extindere şcoală generală din sat Bogdana, Comuna Ștefan cel Mare, Judeţul Bacău 661,094.00

152. Ştefan cel Mare Centru socio-medical, Comuna Ștefan cel Mare, Judeţul Bacău 601,410.00

153. Ştefan cel Mare Modernizare şi construire poduri şi podeţe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare şi Negoieşti, în comuna Ștefan cel Mare, judeţul Bacău 2,179,975.00

154. Tamaşi Amenajare şi Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, Tamaşi 1,338,676.90

155. Tamaşi Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamaşi, judeţul Bacău 5,050,199.00

156. Tătărăşti Alimentare cu apă sat Tătărăşti, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău 2,754,957.10

157. Tătărăşti Reabilitare corpuri şcoală gimnazială sat Cornii de Sus, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău 2,201,461.00

158. Tătărăşti Reabilitare şi extindere grădiniţă cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău 123,587.00

159. Tîrgu Ocna Construire şi dotare centru multifuncţional tip creşă în zona Tiseşti, oraş Tîrgu Ocna, judeţul Bacău 2,074,470.00

160. Tîrgu Ocna Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă Piticot A, oraş Tîrgu Ocna, judeţul Bacău 3,122,416.00

161. Tîrgu Ocna Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă Piticot B, oraş Tîrgu Ocna, judeţul Bacău 3,487,731.00

162. Tîrgu Ocna Modernizare şi dotare Colegiu C. Negri, oraş Târgu Ocna, judeţul Bacău 10,159,949.00

163. Tîrgu Trotuş Înfiinţare reţea canalizare menajeră în localitatea Viişoara, comuna Tîrgu Trotuş, judeţul Bacău 5,640,564.00

164. Tîrgu Trotuş Modernizare poduri şi podeţe în comuna Tîrgu Trotuş, judeţul Bacău 1,265,730.00

165. Traian Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian, judeţul Bacău 4,935,792.00

166. Ungureni Înfiinţarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, judeţul Bacău 5,560,575.10

167. Ungureni Reabilitare şcoală cu clasele I-IV, sat Ungureni, comuna Ungureni, judeţul Bacău 546,674.14

168. Ungureni Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna Ungureni, judeţul Bacău 629,659.00

169. Urecheşti Staţie de epurare, reţele colectoare, canalizare, localităţile Satu Nou, Cornăţel, Lunca Dochiei, Urecheşti şi Slobozia, comuna Urecheşti, judeţul Bacău 13,091,543.00

170. Valea Seacă Modernizare prin asfaltare drumuri săteşti în comuna Valea Seacă, judeţul Bacău 5,196,504.00

171. Vultureni Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, judeţul Bacău 5,067,371.00

172. Zemeş Reabilitare şi modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeş, judeţ Bacău 4,579,779.00