Augmentarea osoasa pentru implantul dentar

Regenerarea (augmentarea) osoasa reprezinta o suma de tehnici chirurgicale ce au ca scop comun marirea in volum a osului maxilar prin adaugarea unor materiale inlocuitoare.

Aceasta procedura este necesara atunci cand nu exista suficienta masa osoasa in vederea inserarii implantului dentar, medicul stomatolog Claudiu Lupascu de la clinica LLLDental ne explică mai multe:

Defectul volumetric al osului este reparat cu ajutorul osului autogen (adica al pacientului) combinat cu osul artificial sub protectia unor membrane ce dirijeaza vindecarea. Implanturile inserate in os augmentat au o rata de succes egala cu cea a implanturilor dentare inserate in os propriu.

Cauzele insuficientei osoase:

• diferite afectiuni parodontale care distrug tesuturile moi si tesutul osos din jurul dintilor;

• resorbtia osoasa-un proces care survine ca urmare a extractiei;

• traumatisme care au condus la lezarea osului maxilar;

• pierderea dintilor;

• tumori si chisturi in zona maxilarului;

• dinti care nu au crescut corespunzator.

Augmentarea osoasa este o procedura chirurgicala menita sa ajute organismul in producerea tesutului osos in zonele in care creasta osoasa s-a micsorat din cauza edentatiilor (lipsei dintilor) sau a infectiilor.

Dupa extractie se declanseaza procesul de resorbtie osoasa, in primele sase luni pierzandu-se intre 25% si 50% din volumul initial al osului, apoi procesul devine mai lent, dar continuu. Astfel, devine obligatorie aditia de os artificial pentru a putea insera un implant dentar.

Grefele osoase pot fi realizate cu material osos prelevat de la pacient, sau cu os atificial. Acesta din urmă este o solutie, fiind biocompatibil, similar in structura osului nativ. Osul artificial nu se transforma direct in os uman. El constituie o matrice, o baza pe care o vor popula celulele osoase proliferative.

Rezultatele cele mai bune sunt obtinute prin combinarea osului artificial cu cel autogen sau cu materiale bioactive (factori de vindecare) obtinute din sangele pacientului (membrana A-PRF). Cele mai indicate si bune grefe de os artificial sunt cele de origine bovina. Acestea sunt tratate pentru a nu fi respinse de organism prin eliminarea oricaror substante organice.

Avantajele regenerarii osoase ghidate

• aditia osoasa face posibila reconstructia osoasa in vederea inserarii implanturilor dentare;

• creste longevitatea dintilor naturali si a implanturilor;

• imbunatateste estetica faciala;

• este redat aspectul natural si echilibrul chipului.

Cel mai mare avantaj, de departe, consta in faptul ca viata pacientului se schimba radical in bine. Implanturile dentare vor avea un suport osos sanatos iar lucrarile pe implanturi se vor simt si vor arata la fel ca dintii naturali. Astfel, pacientul poate vorbi si zambi normal, cu toata increderea!

Sursa: www.csid.ro