Semnificatiile zilei de 18 iulie

In anul 64 Roma este cuprinsa de un incendiu de proportii, eveniment de care imparatul Nero se foloseste pentru a incepe persecutia asupra crestinilor.

In 1862 se inregistreaza prima ascensiune a varfului Dent Blanche, unul dintre cei mai inalti din Alpi.

In 1898 Marie si Pierre Curie anunta descoperirea unui nou element chimic pe care propun sa-l numeasca polonium.

In 1925 Adolf Hitler publica manifestul sau personal, intitulat Mein Kampf.

In 1955 ia fiinta Adunarea Parlamentara a NATO.

In 1969 incep lucrarile pentru constructia barajului Brazi-Valea Neagra in cadrul sistemului hidrotehnic Runcu-Baia Mare.

In 2007 un Airbus A320 al companiei TAM se loveste de o cladire a aeroportului Congonhas din Sao Paulo, incident in urma caruia mor peste 200 de perspane.

In 1659 se naste Hyacinthe Rigaud, pictor francez; in 1918, Nelson Mandela – primul presedinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1993; in 1937, Roald Hoffmann, chimist de origine poloneză, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1981; in 1967, Vin Diesel – actor american, iar in 1977, Andreea Raicu – manechin si prezentator TV.

In 1610 moare Caravaggio, pictor italian considerat precursor al stilului baroc; in 1817, Jane Austen – scriitoare engleza ; in 1968, Corneille Heymans – medic și farmacolog belgian, laureat Nobel pentru Fiziologie sau Medicina in 1938; in 2006, Raoul Șorban – critic de artă român, iar in 2010, Mircea Micu – poet, prozator si dramaturg român.