Horoscopul saptamanii 17-23 iulie 2017

BERBEC

Dragoste – Esti incapatanata si asta il scoate din minti pe partenerul tau. Incearca sa faci si compromisuri in relatie, altfel este posibil sa te trezesti singura la finalul lunii. Nu iti mai trata iubitul ca pe un executant al planurilor tale. Incearca sa tii cont si de parerile si preferintele lui.

Bani – Primesti o suma importanta de bani la care nu te asteptai, asa ca planurile de vacanta la care visai par ca vor deveni realitate. Bucura-te de aceasta oportunitate, insa nu uita ca ar fi indicat sa fii cat de cat chibzuita.

Munca – O problema de comunicare cu colegii de munca te pune intr-o postura dificila. Primesti niste mustrari din partea superiorilor, insa pana la urma reusesti sa treci peste acest incident.

TAUR

Dragoste – Te distrezi de minune alaturi de un barbat pe care l-ai intalnit de curand, insa totul se dovedeste a fi doar aventura de cateva saptamani. Incearca sa inveti din aceasta greseala si sa nu lasi sa te afecteze foarte mult.

Bani – Faci cheltuieli exagerate si este posibil ca la finalul lunii sa te trezesti ingropata in datorii. Incearca sa te abtii de la lucrurile care chiar nu iti trebuie.

Munca – Ai reusit sa-ti impresionezi superiorii atat de mult incat ti-au oferit un proiect la care visai de multa vreme. Esti in culmea fericirii si esti motivata sa arati ca ai meritat aceasta recompensa.

GEMENI



Dragoste – Relatia cu partenerul de viata a ajuns intr-un punct in care va certati din ce in ce mai des si in care nici unul dintre voi nu pare sa fie dornic sa faca compromisuri. Va mai acordati o sansa si sa va straduiti sa va salvati relatia, insa se pare ca astrele nu sunt de partea voastra.

Bani – Si tu esti surprinsa de cat de repede se duc banii, insa daca o tii numai in distractii nu ai cum sa faci economii. Si, oricum, vara nu este momentul economiilor. Bucura-te de mare si soare, cheluie cat sa te simti bine, pentru ca vei avea sansa sa faci alti bani.

Munca – Te-ai plictisit de actualul loc de munca si visezi cu ochii larg deschisi la noi provocari profesionale. Iti dai seama ca ai nevoie de un alt mediu pentru a-ti putea pune in practica ideile creative.

RAC

Dragoste – Daca nu esti deja implicata intr-o relatie, afla ca ai sanse reale sa intalnesti o persoana cu care sa iti faca placere sa iesi in oras si alaturi de care sa petreci cat mai mult timp. Totusi fii vigilenta si nu-ti arata sentimentele de la inceput, pentru a evita vreo drama sentimentala. Bani – Nu ai parte de o perioada prea buna din punct de vedere financiar, insa nu te poti abtine sa faci cheltuieli nechibzuite. Inainte de a mai cumpara ceva, asigura-te daca ai nevoie cu adevarat de obiectul respectiv. Munca – Este posibil ca saptamana aceasta sa lucrezi mult peste program. Dar, stai linistita, vei fi rasplatita pentru eforturile tale. Nu este exclusa o promovare la finalul verii sau macar o prima generoasa din partea sefului.

LEU

Dragoste – Simti nevoia unei schimbari. Actuala relatie nu te mai satisface si incepi sa te uiti in stanga si in dreapta, in cautarea unui nou partener. Din pacate, risti sa gresesti fata de iubit si sa te transformi in personajul negativ al acestei legaturi.

Bani – Vrei sa pui cat mai multi bani deoparte, de aceea iti faci un plan financiar de la care nu vrei sa te abati. Nu mai faci cheltuieli inutile, te gandesti de doua ori inainte sa investesti intr-un obiect sau proiect.

Munca – Primesti sansa de a-ti imbunatati cunostintele. Fie ca este vorba despre un curs de specializare promis de angajatori, fie ca pur si simplu intri in contact cu persoane de la care ai ce invata, aceasta e o saptamana buna penrtu dobandirea unor noi abilitati utile la locul de munca.

FECIOARA

Dragoste – In viata ta revine o persoana din trecut. Din pacate pentru tine insa, acest contact reluat nu are niciun rezultat fericit, ci dimpotriva, te duce, mental vorbind, intr-o stare pesimista si melancolica de care ti-ai dorit sa fugi pana acum. Cea mai buna idee e sa lasi trecutul in trecut si sa iti continui viata.

Bani – Nu esti cumpatata cand vine vorba de cheltuieli, mai ales ca primesti o suma de bani la care nu te-ai fi asteptat. Lasa mofturile deoparte si concentreaza-te pe lucrurile care sunt prioritare.

Munca – Esti pusa in situatia de a-ti incalca principiile si a face un lucru pe care nu ai fi acceptat niciodata sa-l faci. Din pacate, daca vrei sa-ti pastrezi locul de munca, trebuie sa accepti politica firmei si sa-ti calci pe orgoliu.

BALANTA

Dragoste – In ultima perioada ai ignorat persoana iubita si ar fi momentul sa incepi din nou sa o pui pe primul plan. Incearca sa reinvii pasiunea si sa ii faci cateva propuneri „indecente”. Renunta la iesirile in gasca pentru mai mult timp in doi.

Bani – Te implici intr-un conflict legat de bani. Fie din cauza lipsurilor, fie din cauza unor datorii nerespectate risti sa strici o relatie si numai banii sunt de vina. Gandeste-te daca merita sa pierzi o persoana din cauza unui lucru care vine si pleaca.

Munca – La locul de munca ti se cere sa te incadrezi intr-un deadline. E dificil, intrucat la inceputul proiectului era stabilita o alta data, care iti dadea mai mult timp sa rezolvi probleme. Saptamana aceasta vei fi sub presiune, iar stresul iti va da mari batai de cap.

SCORPION

Dragoste – Ajungi sa crezi ca relatia ta nu are niciun viitor. Din cauza unor neintelegeri si a unor discutii pe care le veti purta in contradictoriu, legatura se deterioreaza. Urmeaza o saptamana plina de indoieli si stari de spirit contradictorii.

Bani – Nu ai reusit sa te abtii de la cumparaturi, asa ca acum ai cam ramas fara bani. Trebuie sa-ti refaci planurile pentru urmatoarele saptamani si sa gasesti o varianta in care sa nu ramai cu datorii.

Munca – Nu prea iti sta gandul la munca. Iti faci planuri de vacanta,iar la serviciu iti enervezi colegii pentru ca stai toata ziua pe site-urile agentiilor de turism. Incearca sa iti faci intai treaba si apoi sa iti rezolvi problemele personale.

SAGETATOR

Dragoste – O saptmana pozitiva din punct de vedere amoros. Te implici intr-o relatie cu o persoana care a reusit sa te faca sa-ti doresti sa-ti fie aproape, dupa o perioada indelungata in care ai avut diferite esecuri. E foarte posibil ca cel de langa tine sa fie jumatatea ta.

Bani – Treci printr-o perioada in care reusesti sa pui ceva bani deoparte, lucru care nu este deloc rau, tinand cont ca urmeaza sa faci niste achizitii costisitoare pentru casa sau pentru familie.

Munca – Ai idei bune, esti implicata si ai chef de munca. Nu te deranjeaza daca primesti si sarcini care nu tin de jobul tau, atata vreme cat esti apreciata pentru eforturile tale. Nu te baga insa prea tare peste atributiile colegilor, daca nu vrei sa iasa scandal.

CAPRICORN

Dragoste – Te simti pregatita sa o iei de la inceput. Te-ai saturat sa traiesti din amintiri si esti hotarata sa-ti gasesti dragostea vietii. Nu dispera daca nu apare in primele zile, astrele sunt de partea ta in viitorul apropiat.

Bani – Cand ai impresia ca ai epuizat toate sursele de venit, gasesti tu o noua modalitate de a face bani. Esti descurcareata si nu trebuie sa iti faci probleme legate de bani. Atata timp cat totul merge ok la job, ai din ce sa iti platesti cheluielile lunare si mai raman si bani de distractie.

Munca – Esti foarte priceputa in ceea ce faci, dar trebuie sa inveti lucruri noi. Saptamana aceasta trebuie sa fii deschisa si sa nu te lasi intimidata de informatii, chiar daca nu ai mai avut de-a face cu asa ceva pana acum.

VARSATOR

Dragoste – Te simti mai indragostita ca niciodata si ai tendinta de a face lucruri nebunesti. Este frumos sa fii spontan si sa traiesti clipa, insa ai grija sa nu faci un lucru pe care sa il regreti amarnic mai tarziu. Simti ca el este alesul, pe care l-ai asteptat atata timp, dar este posibil sa fie doar entuziasmul de moment.

Bani – Saptamana aceasta se lasa cu imprumuturi. Cineva din cercul apropiat de prieteni apeleaza la ajutorul tau si pur si simplu nu poti sa-i refuzi acest serviciu. Cu toate ca vei recupera banii destul de tarziu, pana la urma vei intra din nou in posesia lor.

Munca – Atentie la felul in care comunici cu cei din jur. Risti sa transmiti mesaje contradictorii, pe care colegii nu le vor intelege asa cum ar trebui, iar acest lucru te va afecta. Din aceasta cauza, vei avea probleme, iar proiectele in care esti implicata vor fi intarziate.

PESTI



Dragoste – Ai asteptari foarte mari de la relatia in care te-ai implicat, de aceea ai momente in care nu esti multumita de ceea ce se intampla. Daca vrei ca lucrurile sa evolueze in liniste, incearca sa mai lasi de la tine si sa fii mai ingaduitoare.

Bani – Au fost si perioade mai bune din punct de vedere financiar, insa nu este cazul sa te plangi. O duci bine cu banii, insa tu intotdeauna iti doresti ceea ce nu poti avea. Limiteaza-te la cheluielile strict necesare si vei vedea ca iti mai raman si bani de o rochita.

Munca – Iti place ceea ce faci si nu vezi jobul ca pe corvoada. Te intelegi bine cu colegii, seful te apreciaza, iar proiectele noi abia asteapta sa fie implementate. Nu te feresti de munca si nu te deranjeaza daca lucrezi chiar si in timpul liber.