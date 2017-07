Semnificatiile zilei de 15 iulie

Astazi este Ziua Marcii Postale Românesti. Data a fost aleasa spre a aminti de data cand au fost tiparite primele marci postale in spatiul românesc, la Iasi, in 1858. Marcile postale respective sunt vestitele “Cap de bour”, a caror prima emisiune cuprindea patru timbre. Aceasta emisiune venea la 18 ani de la aparitia, in Marea Britanie, a celui dintai timbru de pe mapamond, cel cunoscut in lumea filatelistilor cu denumirea “Black Penny”. Timbrele “Cap de Bour” marcheaza momentul debutului marcilor postale adezive in sud-estul Europei, inaintea Greciei (1861), Turciei (1863), Serbiei (1866) sau Bulgariei (1879). Hartia era speciala, de provenienta straina. Ca adeziv pentru gumare a fost folosita guma arabica de culoare galben-brun, care era aplicata manual in straturi inegale si neuniforme. “Capul de bour” nu este bine primit de Imperiul otoman, care il considera un abuz intrucat era clasificat drept un insemn national, ca si moneda sau drapelul.

In 1888 iese de sub tipar primul numar al ziarului Adevarul.

In 1962 reprezentativa feminina de handbal a României cucereste titlul suprem la cea de-a 2-a editie a Campionatului Mondial, desfasurat in România, intre 8 si 15 iulie.

In 1964 este infiintat, la Bucuresti, studioul cinematografic “Animafilm”.

In 1975 are loc primul zbor cosmic cu primul echipaj Soiuz-Apollo din istoria cosmonauticii.

In 1997 Gianni Versace este impuscat in fata casei sale din Miami, Florida, de catre criminalul in serie Andrew Cunanan.

In 2003 ia nastere proiectul “ro.wp”, versiunea româneasca a proiectului Wikipedia.

In 1606 se naste Rembrandt van Rijn, pictor olandez; in 1892, Walter Benjamin – filozof german, critic literar si traducator al operelor lui Balzac, Baudelaire si Marcel Proust, iar in 1930, Jacques Derrida – filosof francez, parintele deconstructivismului.

In 1904 moare Anton Cehov, dramaturg si prozator rus; in 1919, Hermann Emil Fischer – chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1902, iar in 1967, Vladimir Frimu – pictor român.