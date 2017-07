Semnificatiile zilei de 14 iulie

Astazi se sarbatoreste Ziua Transmisionistilor Militari din România. Data a fost aleasa spre a cinsti infiinatrea, in 1873, a primei subunitati de transmisiuni – sectia de telegrafie. De-a lungul timpului, transmisiunile au functionat organizate sub diverse nume – brigada, comandament, inspectorat, directie – ultima modificare fiind suferita in 2006, primind denumirea de Comandamentul Comunicatiilor si Informaticii. Munca transmisionistilor s-a materializat in asigurarea legaturilor de conducere, cooperare, informare, instiintare si alarmare in serviciul de tura, pe tipul interventiilor si la exercitii. Ca recunoastere a rolului deosebit de important al acestei arme pentru Armata Româna, recent, Comandamentului Comunicatiilor si Informaticii, i-a fost conferit Drapelul de Lupta.

In 1582 apare „Palia de la Orastie“ – prima traducere româneasca a vechilor carti biblice „Geneza“ si „Exodul“, demonstrandu-se, astfel, posibilitatile de expresie ale limbii române si capacitatea ei de a fi limba de cultura.

In 1789 Caderea Bastiliei marcheaza inceputul Revolutiei Franceze.

In 1933 toate partidele politice din Germania, cu exceptia celui nazist, sunt scoase in afara legii.

In 1969 sunt retrase oficial din circulatie bancnotele de 500$, 1000$, 5000$ si 10000$, in Statele Unite ale Americii.

In 2015 oamenii de stiinta de la Centrul European de Cercetari Nucleare din Geneva anunta descoperirea unei noi particule subatomice numita pentaquark – particula prezisa inca din 1964 de fizicienii Murray Gell Mann si George Zweig.

In 1862 se naste Gustav Klimt, pictor austriac; in 1883, Alexandru Zirra – compozitor român; in 1910, William Hanna – co-presedinte si co-fondator al studiourilor “Hanna Barbera”; in 1921, Geoffrey Wilkinson, chimist britanic, laureat al premiului Nobel pentru Chmie in 1973; in 1967, Madalina Manole – solista vocala, compozitoare si instrumentista româna, iar in 1987, Sara Canning – actrita canadiana.

In 1954 moare Moisei Gamburd, pictor român; in 1965, Matila Ghyka – diplomat si scriitor român; in 1967, Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu) – poet, scriitor si publicist român, iar in 2010, Madalina Manole, muzician român.