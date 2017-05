Semnificatiile zilei de 9 mai

Astazi se sarbatoreste Ziua Europei, marcata in 1985, data aleasa pentru a aminti de Declaratia Schuman. Declaratia lui Robert Schuman, din data de 9 mai 1950, propunea unirea industriilor de otel si carbuni a Frantei, Germaniei de Vest si a altor state, ducand la crearea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului.

Acest eveniment este considerat un moment fundamental in istoria Europei. Ziua Europei este unul dintre simbolurile europene menite sa promoveze unitatea in randul europenilor.

Tot astazi se serbeaza si Ziua Victoriei, reprezentand sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial pe frontul de est din Europa. Este ziua cand, in 1945, in cartierul general sovietic din Berlin, se semneaza actul de capitulare neconditionata a Germaniei.

In 1877 Mihail Kogalniceanu citeste in Adunarea Deputatilor Declaratia de Independenta a României, aceasta zi ramanand cunoscuta drept Ziua Independentei in România.

In 1960 pilula contraceptiva este legalizata pentru prima data in lume, in SUA.

In 1979 Nadia Comaneci castiga, la cea de-a XII-a editie a Campionatului European de Gimnastica de la Copenhaga, titlul european absolut, pentru a treia oara consecutiv, performanta unica in istoria competitiei.

In 1994 România obtine statutul de partener asociat al Uniunii Europei Occidentale; iar Senatul Statelor Unite ale Americii dadea unda verde aderarii României la Alianta Nord–Atlantica.

In 1895 se naste Lucian Blaga, poet, dramaturg, filozof si eseist român; in 1920, Richard Adams – scriitor britanic; in 1939, Ion Tiriac – jucator român de tenis si om de afaceri; in 1945, Marius Teicu – compozitor român; in 1949, Billy Joel – muzician american; in 1962, Dave Gahan – muzician englez, vocalist al trupei “Depeche Mode”; in 1970, Daniela Silivas – gimnasta româna, iar in 1980, Nicolae Dica – fotbalist român.

In 1805 moare Friedrich von Schiller, dramaturg, poet, prozator, estetician si istoric literar german; in 1918, George Cosbuc – poet român; in 1946, Pompiliu Constantinescu – critic literar român; in 1978, Aldo Moro – politician italian; in 2007, Marcel Marcian – prozator român, iar in 2013, Catalin Naum – regizor român.