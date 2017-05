Horoscopul saptamanii 8-14 mai 2017

Abordarea ta unica te face sa treci peste monotonia zilei de luni. Arata-ti stralucirea! In urmatoarele zile o sa te ocupi de casa si sanatate si, chiar daca esti foarte ocupata, in fiecare zi faci cateva exercitii fizice pentru a-ti mentine silueta. Ceea ce se intampla in jurul tau pe parcursul saptamanii iti afecteaza sfera emotionala si are un impact destul de puternic asupra psihicului tau.