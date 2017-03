Semnificatiile zilei de 13 martie

In 1781 astronomul englez Sir William Herschel descopera planeta Georgium Sidus, cunoscuta ulterior sub denumirea de Uranus.

In 1900 ziua de munca pentru femei si copii, in Franta, este limitata, prin lege, la 11 ore.

In 1930 Clyde W. Tombaugh anunta descoperirea planetei Pluto.

In 1934 ia nastere, in studiourile Walt Disney, celebrul personaj de desene animate Donald Duck, debutand in filmul “The little hen”, la 9 iunie 1934; insa Donald devine cu adevarat un star in 1943 cand va primi Premiul Oscar pentru rolul din “The Fuerhrer’s Face”.

In 1936 are loc premiera absoluta, la Opera Mare de la Paris, a tragediei “Oedip”, de George Enescu.

In 1979 intra in vigoare Sistemul Monetar European – SME – creat cu scopul de a controla fluctuatiile cursurilor de schimb in tarile Comunitatii Europene, cu exceptia Marii Britanii.

In 1996 se desfasoara, in localitatea egipteana Sharm el-Sheikh, la initiativa SUA, prima reuniune internationala la nivel inalt consacrata luptei impotriva terorismului si continuarii procesului de pace in Orientul Mijlociu.

In 2009 are loc, la Bacau, primul zbor pe un avion supersonic MIG – 21 Lancer al unei femei pilot din România, sublocotenent Simona Maierean.

In 1855 se naste Percival Lowell, astronom american; in1881, Tony Bulandra – un renumit actor român, elev al lui Constantin I. Nottara, sotul Luciei Sturdza-Bulandra; in 1900, Giorgios Seferis – poet grec, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1963; in 1907, Mircea Eliade – scriitor, filozof si istoric al religiilor, profesor român la Universitatea din Chicago; in 1916, Cella Dima – actrita româna, iar in 1992, Lucy Fry – actrita australiana.

In 1975 moare Ivo Andric, scriitor si diplomat iugoslav, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1961; in 2002, Hans-Georg Gadamer – filosof german; in 2015, Lia van Leer – pioniera si animatoare a vietii cinematografice in Israel, iar in 2016, Hilary Putnam – filosof american.