Horoscop pentru saptamana 13 – 19 martie 2017

Berbec

Suntem intr-o continua schimbare, de la nastere si pana parasim aceasta lume. Doar ca, in ceea ce te priveste, in aceasta saptamana se pare ca a sosit timpul sa iti reevaluezi propriul sistem de valori. Si sa mai schimbi cate ceva, in bine, pe ici, pe colo… Si sa faci tot posibilul pentru a-ti pastra banii in buzunar. O saptamana in care iti vei gasi destule resurse pentru a obtine ceea ce ti-ai propus, dar si pentru a reusi sa aplanezi orice conflict. Totul este sa nu te lasi coplesit de lenevie, bineinteles. Si asta deoarece se pare ca toate merg de la sine, poate chiar in virtutea inertiei. Descoperi informatii noi legate de persoana iubita sau de asociatii tai.

Taur

De vreme ce Marte si-a avut ingresul in semnul tau solar, poti considera ca a sosit timpul pentru a da dovada de empatie si de compasiune (mai mult decat de obicei) pentru cei din jurul tau. Probabil ca trebuie sa cauti si sa gasesti de unul singur o metoda pentru a face lucru. In ceea ce priveste relatia ta de dragoste, se pare ca incepi a-ti reanaliza propriul ideal. Cumva, trebuie sa faci in asa fel incat sa iesi din setarea de “auto-pilotaj” si sa incepi sa fii prezent trup si suflet in viata ta. Profita de “starea vremii” astrale pentru a identifica aspecte ascunse in subconstientul tau.

Gemeni

Si iata cum, odata cu primavara, apare si dorinta de a parasi locul in care iarna te-a tinut prizonier, evidenta devenind dorinta de a-ti petrece timpul alaturi de prieteni, in vazul lumii. Destul de narabdator in ceea ce priveste rezolvarea problemelor descoperite in ultima perioada, dupa cum se pare. Probabil ca vei face totul pentru a castiga o dezbatere, insa limiteaza-ti intensitatea intentiilor pentru a nu face rau. In orice caz, vestea buna este aceea ca, spre sfarsitul saptamanii, vei afla cine iti sunt cu adevarat prieteni si cine nu. Este posibil ca, in ultima zi a saptamanii, sa pierzi controlul. Fereste-te de ritualuri magice in aceasta zi.

Rac

Daca nu ai invatat inca sa oferi si, in acelasi timp, sa primesti, o vei face in aceasta saptamana. Este asemenea unei reintoarceri acasa, indiferent ce inseamna acest lucru, pentru tine. Cheia oferita tie este aceea a armoniei, a impacarii cu cei din familie. Indiferent ce se intampla, alege sa nu perpetuezi conflictul. Vin vesti bune si cu energie favorabila dezvoltarii tale, pe toate planurile. Insa, nu uita ca Dumnezeu iti ofera, dar nu iti si pune in traista ceea ce iti da… de aici si sfatul de a actiona, de a nu astepta sa vina totul, de la sine. Nu acum.

Leu

O saptamana in care exuberanta si jovialitatea pe care le manifesti nu te lasa sa ramai in umbra, ascuns. Ii atragi pe cei care au cate ceva de invatat, de la tine, fara a intalni obstacole. Pe cat posibil, evita excesul, mai ales cel alimentar. Aspectele astrologice nu-ti dau pace si nu te “lasa” pana nu iti manifesti potentialul creator. E timpul sa-ti reevaluezi sansele. O saptamana in care iti manifesti generozitatea cu multa bucurie.

Fecioara

Desi nu iti este caracteristic, de aceasta data preferi sa te asiguri ca poti controla ceea ce altii gandesc sau decid. Sau, cel putin, sa fii tentat a face acest lucru. Este de preferat sa ii ajuti pe ceilalti sa isi gaseasca curajul, sa le fii sursa de inspiratie, nicidecum sa ii influentezi. Apoi, o veste buna in ceea ce priveste finantele tale – este posibil sa culegi roadele muncii tale de luna trecuta, insa, mai devreme decat te asteptai si chiar mai bine remunerata decat credeai.

Balanta

Nu mai este cazul sa te simti dat la o parte din grupul tau sau neinteles de catre cei cu care interactionezi, deoarece, de aceasta data, se pare ca toti intuiesc ceea ce tu vrei sa spui – parca iti citesc gandurile si iti ghicesc doleantele… O saptamana in care iti este foarte clar ce anume iti doresti de la viata in general si de la persoana iubita in special. O perioada de timp in care farmecul tau isi lasa cu usurinta amprenta asupra celor din jur, prin extensie, poti obtine cu usurinta ceea ce iti propui. Natura-ti pasionala iti este accentuata.

Scorpion

S-ar putea sa iti lipseasca puterea de a merge mai departe, contrar naturii tale. Insa, te simti bine in starea in care te afli si, se pare, esti multumit de felul in care viata ta decurge. Desi putin cam aglomerat la locul de munca, desi simti nevoia sa-ti organizezi pe indelete habitatul si rutina zilnica, undeva, in adancul sufletului tau, ar putea sa existe convingerea ca nu acesta este drumul tau. Incearca sa nu reactionezi cu agresivitate in urma stimulilor primiti din exterior, in ultima zi a saptamanii.

Sagetator

Daca iti lipseau partenerii/partenerele de distractie, ai toate sansele sa ii/le intalnesti in aceasta saptamana, de indata ce Mercur va accesa energiile semnului zodiacal al Berbecului. Insa, daca ti se spune sau ti se reproseaza faptul ca ai exagerat, nu da vina pe exuberanta pe care o simti. Nu uita ca deciziile au fost ale tale… Apoi, asteapta-te sa primesti informatii care deja iti sunt cunoscute. Nu te enerva nici de aceasta data, in definitiv, nu este vina nimanui ca tu te afli mereu cu un pas in fata celorlalti.

Capricorn

De aceasta data ai puterea de a solutiona problemele vechi, legate de tine si de fratii/surorile tale sau verii si vecinii tai. In cazul in care acest probleme sunt legate de comunicare si de felul in care te manifestai in trecut (poate chiar in copilarie), vis-a-vis de aceste persoane, profita de primele doua zile ale acestei saptamani pentru a descoperi solutia de care ai nevoie. De indata ce Mercur va accesa energiile martiene, situatii problematice, legate de caminul tau sau de casa in care locuiesti, vor reveni in atentia ta, insa doar pentru ca acum este momentul sa le rezolvi. Ai nevoie de disciplina mentala pentru a face acest lucru.

Varsator

Daca ai avea un plan pe care sa il urmezi cu strictete, ar fi mai bine decat daca ai actiona “liber” de prejudecati, asa cum iti place sa crezi ca esti. Insa, in cazul in care te gasesti intr-o competitie (cu sau fara voia ta) alege sa actionezi din instinct si nu dupa retete care pana mai deunazi au functionat. Chiar si in acest sens, concentreaza-te pe cooperare, desi ai putea avea senzatia ca esti fortat sa actionezi izolat. Sfarsitul saptamanii aduce cu sine si ocazia de a elimina status quo-ul existent in viata ta.

Pesti

Ar fi bine daca ti-ai aminti ca esti singura persoana din aceasta lume care iti poate purta de grija. Se pare ca in aceasta perioada traiesti cu senzatia ca iti lipseste controlul si cauti sa il descoperi prin intermediul celor cu care interactionezi. Desi s-ar putea sa nu iti fie pe plac, ar fi bine daca ai pastra secrete rezultatele la care ai ajuns, neimpartasind cu nimeni informatiile pe care le ai, cel putin nu in a doua parte a saptamanii. Nu te grabi sa tragi concluzii, ai rabdare pana afli toate variantele.