Semnificatiile zilei de 11 martie

Astazi este Ziua Europeana a Victimelor Terorismului , marcata de Parlamentul European in memoria atentatelor produse la Madrid in 2004.

Initial a fost propusa data de 11 septembrie, ziua celor mai mari atentate teroriste comise in istorie, in 2001, in Statele Unite ale Americii. Cele 4 atentate comise la Madrid in dimineata zilei de 11 martie 2004 au determinat, insa, stabilirea acestei date.

In dimineata zilei de 11 martie 2004, zece rucsacuri cu material explozibil au fost detonate, in acelasi timp, in intervalul 10:39 – 10:42, in patru statii de metrou din Madrid. Alte trei rucsacuri au fost gasite la timp de autoritati. In urma atentatului sunt inregistrate 192 de victime si peste 1.500 de raniti. Atacul este considerat al doilea cel mai puternic produs in Europa pe timp de pace, dupa atacul aerian din Lockerbie de pe 21 decembrie 1988.

In memoria victimelor atentatului a fost construit un monument in parcul madrilen Retiro, “El Bosque del Recuerdo” – Dumbrava amintirii. In acest parc, 22 de maslini si 170 de chiparosi pastreaza vie amintirea celor 192 de victime care si-au pierdut vietile in urma atentatelor teroriste de la Madrid.

In 1882 are loc premiera primei operete românesti – “Crai nou”, de Ciprian Porumbescu, la Gimnaziul român din Brasov.

In 1985 Comitetul Central al PCUS il alege pe Mihail Gorbaciov in functia de Secretar General, moment ce va marca inceputul destinderii intre Est si Vest si debutul pentru perestroika si glasnost.

In 1990 incepe manifestatia populara din Piata Operei din Timisoara, la care a fost adoptata, in 12 martie 1990, “Proclamatia de la Timisoara”.

In 2003 este fondata Curtea Penala Internationala de la Haga.

In 2011 se inregistreaza un cutremur cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter si cu epicentrul in Oceanul Pacific, care loveste coasta de est a Japoniei, urmat de un tsunami; evenimentul a declansat al doilea cel mai mare accident nuclear din istorie si unul din singurele doua evenimente care sa fie clasificate ca Nivel 7 pe scara internationala a evenimentelor nucleare.

In 1843 se naste Harald Høffding, filosof danez; in 1871, Emanoil Davidescu – matematician român, membru fondator al Gazetei matematice; in 1931, Ion Besoiu – actor român de teatru si film; in 1953, Ladislau Bölöni – fotbalist si antrenor român, iar in 1957, Ion Bogdan Lefter, poet, critic și istoric literar român.

In 1955 moare Alexander Fleming, bacteriolog scotian, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicina in 1945, cel care a descoperit in 1929 penicilina produsa de mucegaiul Penicillium notatu; in 1963, Ignat Bednarik – pictor, desenator; in 1993, Dan Simonescu – bibliolog, istoric si critic al literaturii române vechi; in 2002, James Tobinv- economist american, laureat Nobel pentru Economie in 1981, iar in 2016, Iolanda Balas – atleta olimpica româna.