Semnificatiile zilei de 9 martie

Astazi in România este marcata Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944-1989, declarata in data de 5 decembrie 2011.

Astazi autoritatile administratiei centrale si locale organizeaza diverse manifestari in memoria persoanelor opresate ale perioadei comuniste. Conform Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in România, in timpul regimului comunist, in tara noastra au existat 44 de penitenciare principale si 72 de lagare de munca fortata destinate detinutilor politici, in care au patimit peste 3 milioane de români, dintre care 800.000 au murit.

In 1831 este infiintata Legiunea franceza straina, de catre regele Frantei Ludovic Filip I.

In 1962 incepe constructia Teatrului “Ahmanson”, unul dintre cele 4 locuri de interes pe care le cuprinde Los Angeles Music Center-ul, numit asa dupa numele celui care a facut posibila constuirea sa – filantropistul Robert H. Ahmanson.

In 1991 Noul Tratat al Uniunii Europene pune bazele conceptului de moneda unica – EURO, care va fi intrat in folosinta in prima zi a anului 2002.

In 1454 se naste Amerigo Vespucci, explorator italian; in 1906, Radu Boureanu – poet, prozator si traducator român; in 1934, Iuri Gagarin – astronaut sovietic; in 1942, Ion Caramitru – actor si regizor de teatru si film; iar in 1943, Robert Fischer – sahist american, iar in 1950, Dan Aldea – muzician român.

In 1870 moare Théodore Labarre, compozitor si harpist francez; in 1929, Theodor Dimitrie Sperantia – scriitor si folclorist român; in 1939, Grigore Tabacaru – pedagog, gazetar, publicist român; in 1944, Grigore Antipa – biolog român; in 1961, Cezar Petrescu – scriitor român; in 1971, Ion I. Agârbiceanu – fizician român, membru corespondent al Academiei Române, fiul prozatorului Ion Agârbiceanu; in 2006, Laura Stoica – cântareata româna, iar in 2015, Marcel Dragomir – compozitor român.