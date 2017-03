Tabouleh cu pătrunjel şi bulgur

Ingrediente

2 linguri de bulgur

o legatura mare de patrunjel

4 cepe verzi

3 lingurite ulei de masline

2 lingurite suc de lamaie

o lingurita de sare

2 rosii

2 cesti de apa rece

o mana de frunze de menta

piper negru dupa gust

Mod de preparare

Bulgurul se clateste in apa rece, iar apoi se lasa 30 de minute la inmuiat in apa sarata. Apoi se scurge si se amesteca cu frunzele de ceapa care au fost maruntite in prealabil.

Rosiile se curata de pielita si se taie cubulete, se amesteca cu patrunjelul si frunzele de menta taiat marunt, se adauga uleiul de masline si sucul de lamaie, sarea si piperul. Amestecul astfel obtinut se rastoarna peste bulgur si se tine la frigider 30 de minute inainte de servire.

Sursa: www.csid.ro