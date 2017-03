Semnificatiile zilei de 8 martie

In 1618 Johannes Kepler descopera a treia lege a miscarii planetelor; Legile lui Kepler au constituit baza pentru formularea legilor gravitatiei de catre Isaac Newton si au o deosebita importanta pentru intelegerea miscarii corpurilor ceresti.

In 1910 aviatoarea franceza Raymonde de Laroche devine prima femeie care primeste licenta de pilot. In 1921 Lenin declara data de 8 martie drept Ziua Femeilor.

In 1935 este gasit mort pe strada, in Tokyo, cainele credincios Hachikō, ramas in memoria umanitatii pentru devotamentul fata de stapanul sau chiar si la multi ani dupa decesul acestuia.

In 1957 Egiptul redeschide Canalul Suez.

In 1970 reprezentativa de handbal masculin a României cucereste, pentru a treia oara consecutiv, titlul de Campioana Mondiala.

In 1991 se infiinteaza AM PRESS – prima agentie româneasca de stiri cu capital privat de dupa 1989.

In 1995 sunt deschise oficial lucrarile “Comisiei de elaborare a strategiei nationale de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana”, compusa din oameni de stiinta si din reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare.

In 1999 compania Gerovital Cosmetics lanseaza un nou produs, o premiera mondiala, parfumul anti-stress Pyramid Blue.

In 2014 avionul Boeing 777 al Malaysia Airlines, legatura intre Kuala Lumpur si Beijing, a disparut de pe radar deasupra Golfului Thailandei, avand 239 de persoane la bord.

In 1629 se naste Ioan Caianu, primul autor atestat de muzica culta din Transilvania; in 1896, Zavaidoc (Marin Teodorescu) – cantaret român; in 1910, Radu Tudoran – scriitor român; in 1936, Gina Patrichi – actrita româna, iar in 1972, Costel Gâlca – fotbalist si antrenor român.

In 1869 moare Hector Berlioz, compozitor si critic muzical francez; in 1889, John Ericsson – inventator suedez care a adus contributii importante pentru perfectionarea tehnicii navigatiei; in 1917, Ferdinand von Zeppelin – inventator german, constructorul dirijabilului, iar in 1961, Gala Galaction – scriitor român.