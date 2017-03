La Multi Ani, Femeie!

Astazi este Ziua Internationala a Femeii, sarbattorita in majoritatea popoarelor lumii. Initial expresie a luptei femeilor muncitoare pentru dobandirea unor drepturi, ulterior devine o sarbatoare a mamelor in tarile din fostul bloc sovietic.

In anii de dinainte de 1910, destul de multe femei din tarile dezvoltate industrial munceau. Slujbele lor, majoritatea in domeniul textilelor si al serviciilor casnice, erau insa supuse discriminarii sexuale si erau platite mult mai prost decat cele ale barbatilor. Motiv pentru care apar organizatiile sindicale, iar de aici pana la revoltele industriale n-a mai fost decat un pas.

In SUA, opresiunea si discriminarea implica femeile tot mai mult in campanii pentru determinarea unei schimbari. In istoria acestei zile, o perioada a variat data sa de celebrare. Initial ziua femeilor a fost sarbatorita la 28 februarie 1909 in New York, in amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor, greva ce avusese loc cu un an inainte. Pe 19 martie 1911 este sarbatorita prima Zi Internationala a Femeii in Austria, Danemarca, Germania si Elvetia.

Incepand cu anul 1913, femeile din Rusia sarbatoresc ziua femeii in ultima duminica din februarie. In anul 1917, ultima duminica a lunii februarie – conform calendarului pe stil vechi – a coincis cu ziua de 8 martie – pe stil nou. In 1975, ONU proclama ziua de 8 Martie drept Ziua Internationala a Femeii iar 1975 – Anului International al Femeilor. De asemenea, perioada 1976–1985 a fost proclamata “Deceniul ONU pentru conditia femeii”.

In aceasta perioada s-a pus serios problema eliminarii discriminarii femeii si asigurarii de conditii depline de egalitate in viata sociala. In decursul timpului de Ziua Internationala a Femeii au avut loc evenimente multiple printre care putem aminti un moment spectaculos petrecut in Iran.

In 1982, femeile au recurs la unul dintre cele mai curajoase gesturi ale existentei lor: si-au dat la o parte, intreaga zi, valul care le acoperea fata. Ziua de 8 martie este asociata cu primavara, iar unul dintre principalele sale simboluri il reprezinta florile, cu laleaua ca principal reprezentant.