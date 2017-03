Ideii de cadouri pentru 8 martie

Fie că vorbim despre mamă, soţie sau iubită, luna martie este dedicată femeii. Şi cum 8 Martie vine imediat după Dragobete şi 1 Martie, nu e de mirare că mulţi dintre noi rămânem în pană de idei atunci când trebuie să alegem un alt cadou pentru femeia dragă.

Nu rataţi ocazia de a le răsplăti dragostea şi grija purtată de-a lungul anilor cu un cadou pe măsură!

Pentru a-ţi uşura această căutare, despre care ştim cât de dificilă poate fi uneori, venim în ajutorul tău cu câteva idei de cadouri pentru Ea. Alege-l cu încredere pe cel care ţi se pare că îi va plăcea cel mai mult şi sigur nu vei da greş!

Cadou „Povestea Ceaiului In Doi” – Un set care vă va iniţia în arta servirii ceaiului, astfel încât experienţa gustului rafinat să fie desăvârşită. Un cadou pentru trup şi suflet! Pachetul este alcătuit din două căni cu capac, speciale pentru servirea ceaiului, o hartă care vă va purta cu gândul la străvechile civilizaţii asiatice, o carte care certifică faptul că ceaiul reprezintă mult mai mult decât o simplă băutură menită să stingă setea omului. Şi nu în ultimul rand, două ceaiuri: verde şi negru, doi poli ai aromelor mărginiţi de concentraţia cofeinei şi parfumul distinct, tămăduitor. Un cadou ceremonial, pentru clipe desăvârşite! Pret: 430 de lei, www.borealy.ro

Ceas cu poze – Un inedit ceas cu poze (mai exact cu rame foto) este o decoratiune interioara care te va tine bine dispus in permanenta. Cu un design aparte, orologiul are dubla functionalitate. Datorita cadrului cu rame foto care inconjoara ceasul, poti petrece minute-n sir contempland pozele cu fiintele cele mai iubite. Ai la dispozitie 8 rame in care poti incadra pozele celor dragi, asa ca nu vei ramane singur nicio clipa. In felul asta, timpul se scurge mai usor, iar tu poti beneficia de o intalnire la minut cu fiecare membru al familiei tale. Pret: 196 de lei, mindblower.ro

SET STILOU + PIX ROSU CARMIN, ACCESORII CROMATE – Oferă-i un set pix + stilou, împachetate într-un etui alb-roşu elegant. Eleganţă şi utilitate – un cadou perfect pentru împătimitele scrisului. Pret: 131 de lei, www.dol.ro

Cadou Gardner – Contine: • Buchet lavanda uscata • Cantuccini cu ciocolata Biscottificio Belli 80g • Ciocolata Witors 100g • Dropsuri cu fructe Valuso 150g • Fluture decorativ • Ghiveci tip cizmulita Pret: 70,99 lei, www.emag.ro

Magneti Coada de Pisica – Cand cauti cadouri pentru ea si stii ca e innebunita dupa toate rasele de pisici, ai un sprijin de incredere in acest Magneti Coada de pisica. La propriu, pentru ca sustin gandurile tale, ideile ei, mesajele voastre. Daca aveti nevoie sa va puna cineva putina ordine in sarcinile pe care vi le impartiti in casa sau la birou, pisicile vor fi mai mult decat bucuroase sa o faca. Sunt cadoul care incanta orice prieten pisicos care va aprecia detaliile de pe magneti si diferentele dintre rase. Poate chiar au deja o pisica care are codita fix la fel! Acesti Magneti Coada de pisica se vor aseza tacticos acolo unde ii vei pune si vor deveni jocul de care nu te poti desprinde usor: mai muti o codita, mai scoti o hartie din planurile de atac ale zilei. Asta e curata organizare pisiceasca! Pret: 39 de lei, mindblower.ro

Cutie pentru bijuterii Solice din metal – Luciri aurii se dezvaluie gratioase pe frumoasa cutie pe bijuterii cu model oriental, ce imbratiseaza cu eleganta bijuterii pretioase, marturii ale frumusetii si ale rafinamentului. Delicata caseta cu capac decorat iubeste sa fie asezata pe noptiera sau pe masuta de machiaj, dar poate fi purtata si de consola cea cocheta din hol, alaturi de aranjamente delicate cu flori si rame foto ce imbratiseaza amintiri. Pret: 69 de lei, chicville.ro

Cana din ceramica, decorata cu bufnite vesel colorate – Cana este asezata intr-o cutie cu capac care poate fi folosita pe post de pusculita metalica cu lacat. Dimensiune cana – 12×9 cm. Dimensiune pusculita – 13 l x 10 h cm. Pret: 57 de lei, www.giftexpress.ro

Unul dintre cele mai inspirate cadouri este un blind date with a book. Astfel îi vei stârni curiozitatea printr-un cadou plin de mister şi îi vei oferi un moment de relaxare pe care, cu siguranţă, şi-l doreste. Oferă-i cadou o întâlnire surpriză cu o carte! Trebuie sa stii doar daca citeste fictiune sau nonfictiune. Indiciile de pe ambalaj te vor ajuta sa iei decizia finala, ca sa fii cat mai aproape de gusturile sale. Sunt sanse mari ca primul cadou deschis sa fie cel oferit de tine. Pret: 55 de lei, www.dol.ro

Set aducator de noroc cu elefant, asezat pe un platou alungit, realizat din rasina. – Setul contine un platou lunguiet, un elefant aducator de noroc cu trompeta ridicata, 2 suporturi de lumanare din sticla si petale uscate decorative. Dimensiune: 40Lx11lx11h cm. Pret: 79 de lei, www.giftexpress.ro

Oglinjoara de poseta argintie, rotunda, decorata cu motive florale. – Este un cadou minunat, un accesoriu de baza pentru poseta oricarei femei! Dimensiune: 4.5 cm. Pret: 85 de lei, www.luxurygifts.ro

ACUMULATOR PORTABIL OGLINDĂ – Dacă ar fi să enumerăm 3 articole de bază pe care le găsim în geanta unei domnişoare sau doamne, sigur unul dintre acestea este o oglindă. Iată o sugestie de cadou cu o utilitate la puterea a doua – un acumulator portabil-oglindă. În timp ce îşi încarcă bateria telefonului se şi poate admira sau aranja. Pret: 107 lei, www.dol.ro

CEASUL CU BUNATATI – Desertul de pe fiecare ceas arata atat de bine, incat cu greu te vei putea abtine sa nu faci unul sau sa nu alergi spre cea mai apropiata cofetarie! Ceasul cu bunatati este un cadou perfect pentru cei care considera ca cel mai important fel de mancare este desertul :). Ceasul de perete este disponibil in 4 modele: pandispan, cupcake, tort si prajitura. Functioneaza cu o baterie AA, neinclusa. Dimensiuni: 30 x 30 x 6 cm Pret: 95 de lei, www.fungift.ro

KIT PREPARARE CAFEA – Dacă este iubitoare de cafea, acesta este cadoul perfect – kitul cu 6 forme simpatice şi un shaker. Fie că vrea să îşi invite prietenele la o cafea sau pur şi simplu vrea să se răsfeţe, suntem siguri că un smiley face sau mesajul "I love coffee" va da culoare acelei zile. Pret: 54 de lei, www.dol.ro

SET 2 CESCUTE LOVE – Savureaza-ti cafeaua in fiecare dimineata alaturi de persoana iubita! Un set special pentru persoanele indragostite pana peste cap! Inimioarele de pe cescuta vor adauga un plus de aroma cafelei! Setul este format din doua cescute decorate cu inimioare si doua farfuriute. Set 2 cescute LOVE este confectionat din ceramica. Pret: 70 de lei, www.fungift.ro

Cutie de bijuterii Classico Luxury Black by Friedrich – O elegantă cutie pentru bijuterii din colecţia Classico by Friedrich – un nume cu rezonanţă în lumea marochinăriei de lux, într-un select cadou pentru femeia rafinată din viaţa dumneavoastră! Cutia pentru bijuterii reflectă rafinamentul şi personalitatea posesoarei sale – o doamnă sau domnişoară îngrijită şi stilată, care ştie a-şi accesoriza ţinuta cu bijuteriile perfecte şi căreia îi place să-şi păstreze preţioasa comoară a frumuseţii în condiţii optime şi într-o prezentare pe măsură. Pret: 349 de lei, www.borealy.ro

