Horoscopul saptamanii 6-12 martie 2017

Berbec

In aceasta saptamana, primesti niste bani pe care nu ii asteptai si care o sa te bucure foarte mult. O persoana mai tanata ca tine si care locuieste departe vine cu vesti bune la o intalnire. Este posibil sa pleci intr-o delegatie trimis de cei de la locul de munca. Evita sa iei decizii manat de mandrie.

Taur

O dezvaluire a unui cunoscut te ia prin surprindere in zilele urmatoare. Pe moment nu reactionezi deloc, pentru ca nu ai nici cea mai bine idee despre cum ar trebui sa o faci. Lasa lucrurile asa cum sunt deocamdata pentru a nu fi pacalit.

Gemeni

Evita discutiile tensionate cu partenerii de afaceri sau colegii de munca. Vei fi dezamagit de un prieten care nu isi respecta o promisiune mai veche, dar gasesti rapid pe cineva care sa ii tina locul. Sfarsitul saptamanii vine cu o veste buna de la o ruda mai in varsta, posibil frate, tata sau var.

Rac

Mai presus de toate, in aceasta saptamana trebuie sa te ocupi mai mult de familie. Evoluezi in privinta angajamentelor pe care ti le-ai luat acum ceva timp. Apar noutati care te ajuta sa iti continui drumul, fara sa te temi ca nu ai sa reusesti.

Leu

In aceasta saptamana nativii in Leu vor cumpara ceva util pentru locuinta. Iti vei lua si un angajament foarte serios fata de o persoana mai in varsta. O invitatie primita pe ultima suta de metri te bucura la mijlocul saptamanii. O sa ajungi intr-un loc in care vor fi multe persoane pe care doreai sa le cunosti.

Fecioara

Surpriza saptamanii vine de la o persoana mai tanara ca tine. Vor fi cateva zile favorabile situatiei financiare si in care ti se vor deschide usi la care bati de multa vreme.

Balanta

Se apropie un eveniment important in familie si emotiile sunt mai mari de la o zi la alta. Gandeste-te la angajamentele pe care ti le-ai luat acum timp. Unele trebuie sa fie deja terminate si risti sa pari neserios daca nu le realizezi.

Scorpion

Conjuctura astrala favorizeaza activitatile care au legatura cu psihicul si cu relaxarea. Va fi o saptamana favorabila amorului si relatiilor personale. Barbatii Scorpion trebuie sa fie atenti la promisiunile pe care le fac in aceasta saptamana, pentru ca unele sunt mult prea indraznete.

Sagetator

Afli mai multe detalii despre ceva ce urmeaza sa se intample in perioada urmatoare si acest lucru te bucura. Lucrurile incep sa se aseze dupa bunul plac. Ai facut bine ca te-ai plans de ceva ce nu era potrivit pentru tine. In schimb, nu se vor rezolva aspectele financiare care te deranjeaza.

Capricorn

Esti foarte tensionat, nervos si risti sa te certi si cu cei apropiati daca nu inveti sa iti lasi problemele la birou. In schimb, este o perioada buna pentru calatorii si ar fi bine sa iti iei cateva zile libere. In acest fel, eviti si intalnirile cu colegii care te enerveaza in ultima vreme.

Varsator

O sa fii eroul unui prieten, pentru ca ii oferi o idee care il va salva dintr-o situatie din care nu gasea nicio iesire. O persoana care lucreaza sau studiaza in alta tara iti va cere o favoare si o sa fii incantat ca o vei putea ajuta. Vineri si sambata o sa te distrezi cum nu ai mai facut-o de multa vreme.

Pesti

Actiunile si deciziile tale depind de cineva din familie si faptul ca intarzie sa iti transmita concluziile sale te face sa pierzi timp pretios. Dupa cateva zile o sa pui piciorul in prag, pentru ca nu iti permiti sa mai astepti. Vei primi un cadou in curand.