Semnificatiile zilei de 3 martie

Astazi este Ziua Mondiala a Scriitorilor. Este marcata in 1986 de catre Congresul International al PEN Club. Fondat in 1921 la Londra, PEN Club International reprezinta Asociatia Scriitorilor de Pretutindeni si are drept scop promovarea prieteniei si a sprijinului intelectual intre scriitorii din toate colturile lumii.

Cu toate ca numele organizatiei este dat de initialele cuvintelor “Poets, Essayists and Novelists” – Poeti, eseisti si novelisti – aceasta include scriitori ai tuturor formelor de literatura, de la jurnalisti pana la istorici. Organizatia s-a infiintat la initiativa scriitorului englez C. A. Dawson Scott, iar primul sau presedinte a fost John Galsworthy.

PEN Club International are filiale in peste 130 de tari si este cea mai mare organizatie literara. Filiala româneasca a fost infiintata in 1923, printre fondatori numarandu-se si Liviu Rebreanu. In perioada comunista clubul roman si-a incetat activitatea. Renasterea sa a fost realizata in 1990, cand Ana Blandiana a devenit conducatorul clubului din Romania si a incercat sa refaca legatura cu marii scriitori aflati in exil. In 1075 este proclamata autoritatea universala a papei prin “Dictatus papae”.

In 1904 Kaiserul Wilhelm al II-lea al Germaniei devine prima persoana care inregistraza un document politic folosind fonograful lui Thomas Edison.

In 1907 are loc prima mare ciocnire dintre rasculati si armata, la Pascani, in timpul “Rascoalei taranesti din 1907”, moment cand taranii arestati sunt eliberati de catre muncitorii ceferisti de la depoul local.

In 1923 iese de sub tipar primul numar al revistei saptamanale de informatie “Time”, la New York.

In 1847 se naste Alexander Graham Bell, om de stiinta scotian, inventator si industrias, care in 1876 breveteaza pentru prima data in istorie un dispozitiv capabil sa emita si sa receptioneze cuvintele rostite, un stramos al telefonului; in 1904, Mircea Vulcanescu – filosof, sociolog si economist român; in 1922, Alexandru Vona – scriitor româno-francez; in 1930, Ion Iliescu – politician român; in 1982, Jessica Biel – actrita americana, iar in 1989, Ioana Raluca Olaru – jucatoare româna de tenis.

In 1703 moare Robert Hooke, astronom si fizician englez, cunoscut mai ales pentru formularea si demonstrarea legii de proportionalitate intre deformatiile elastice ale unui corp si tensiunile la care este supus, cunoscuta sub numele de “Legea lui Hooke”; in 1863, Iancu Vacarescu – poet român; in 1996, Marguerite Duras – scriitoare franceza, iar in 2013, Dumitru Rucareanu – actor român.