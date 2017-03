Semnificatiile zilei de 2 martie

In 1716 apare opera lui Dimitrie Cantemir, “Descriptio Moldaviae”, prima monografie geografica a spatiului românesc, scrisa in limba latina, la cererea Academiei din Berlin, lucrare alcatuita din trei parti si insotita de prima harta a Moldovei.

In 1949 este adoptata legea de expropriere a mosiilor mai mari de 50 de ha.

In 1969 are loc primul zbor al supersonicului franco-britanic de calatori, Concorde 001, care, la 1 octombrie acelasi an, va deveni primul avion ce depaseste viteza sunetului.

In 1972 ia fiinta Asociatia Scriitorilor din Bucuresti.

In 1996 este deschisa publicului Galeria Christiana pentru arta plastica româneasca, in orasul olandez Nederweert.

In 1905 se naste Radu Gyr, poet, dramaturg si eseist român; in 1931, Mihail Gorbaciov – politician rus; in 1942, John Irving – romancier britanic; in 1962, Jon Bon Jovi (John Francis Bongiovi, Jr.) – cantaret american, compozitor, producator si actor, intemeietorul formatiei rock Bon Jovi, iar in 1966, Emilia Popescu – actrita româna.

In 1895 moare Berthe Morisot, pictorita franceza; in 1930, D. H. Lawrence – prozator, eseist si poet britanic; in 1964, Nicolae Vasilescu-Karpen – fizician si inventator roman; in 1989, Liviu Cornel Babes – electrician român si pictor amator talentat din Brasov, autoincendiat pe partia de schi Bradu din Poiana Brasov in semn de protest fata de regimul comunist din România, iar in 2007, Henri Troyat – scriitor francez.